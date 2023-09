Domingo López Chaves: "En Salamanca empecé y aquí quiero retirarme"

La Empresa BMF ha rendido un merecido homenaje al torero de Ledesma Domingo López Chaves como reconocimiento a su trayectoria, a pocos días de su adiós a los ruedos.

El acto ha tenido lugar en la plaza Sexmeros de Salamanca, ante la presencia de más de 200 aficionados y ha sido conducido por la periodistaNoelia López.

López Chavesha explicado que eligió el25 aniversario de su alternativa, para despedirse para siempre de su profesión: “Nunca se sabe en la vida de un torero, pero ya te digo que la mía, la del día 21, síserá mi última corrida de toros”. El torero se ha mostrado muy emocionado en todo momento."No sé cómo agradecer este cariño.Esta es mi última temporada y me encantaría terminar donde todo comenzó. Aquí empecé y aquí quiero retirarme.”

En el homenaje se ha hecho un repaso a su trayectoria profesional y a cómo está siendo este año de despedida:"Cada paseíllo es un adiós, ya no vuelvo a luchar por lo que he estado haciendo toda la vida”. Aunque reconoce quedarse “tranquilo” y bromeando admitió que"ya me cuesta el toro. Llegar a las grandes ferias y al tipo de toros que yo mato, serios, las intenciones no son buenas... se nota. Intento que digan que valiente es Mingo pero el motor por dentro está quemado".

También ha habido lugar para lanzar un mensaje a los que comienzan: "Si no toreas no tengas amarguras, eso no te hace crecer, para funcionar hay que estar feliz y llega ese momento, todos los toreros tenemos un momento, luego hay que mantenerse". Ha asegurado que"ser figura del toreo es que Dios te toque con una varita, ser matador es muy difícil y estoy orgulloso de lo que he conseguido". Ha reconocido también "las ha pasado canutas pero nunca ha pensado en abandonar".

En un momento de la entrevista, intervino su madre, Cristina, siempre en la sombra, asegurando muy emocionada que son “una familia muy unida y muy orgullosa de todo lo que has hecho hijo”.

López Chaves se despide de los ruedos de forma definitiva en La Glorieta, el 21 de septiembre en una corrida en la que inicialmente comparte cartel con El Juli y Morante de la Pueblacon toros de El Capea, El Puerto de San Lorenzo, Garcigrande, José Enrique Fraile, Olga Jiménez y García Jiménez.

Al ser preguntado sobre qué haría a partir del 22 de septiembre concluyó:"Me quedo haciendo lo único que se hacer, el campo".