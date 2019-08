Un doblete de Diego Urdiales para articular los carteles de los 'sanmateos' de Logroño

El empresario Óscar Martínez Labiano, junto a su sobrino, Manuel Martínez Azcárate, han presentado este viernes los carteles de la Feria, que se celebrará del 21 al 25 de septiembre en la Plaza de La Ribera.

Un ciclo que tendrá como eje la doble actuación del torero local, el arnedano Diego Urdiales, que toreará las tardes del 21 y 24 de septiembre.

Martínez Laviano ha agradecido la "expectación por conocer las combinaciones" y ha afirmado haber confeccionado una feria, que ha considerado con "una mezcla de figuras consagradas y gente nueva, que son el futuro y donde tenemos que poner la apuesta".

Ha añadido que El Cid es "una despedida meritoria" y el hecho de doblar Diego Urdiales se explica porque ha sido distinguido con un premio como el de las Bellas Artes.

Sobre la ausencia de Morante de la Puebla, ha dicho que "no ha querido venir", ya que "en su idea no estaba Logroño". En relación con Ureña, que ha toreado en muchas plazas de esta empresa, ha indicado que no ha habido acuerdo con el diestro. Un problema de fechas es la justificación de la ausencia de Enrique Ponce, ha indicado.

En la presentación, también se ha tratado sobre la presencia de Roca Rey en la Feria -actualmente de baja médica-, y Martínez Laviano ha dicho que, según sus apoderados, el peruano reaparecerá en Ronda (Málaga) este mes de agosto y, "aunque no está definido, todo indica que estará presente en Logroño".

Tras la presentación, Manuel Martínez Azcárate, se ha referido a la exposición "Tauromaquias universales", de André Viard, que por segundo año podrá ser visitada en la plaza de La Ribera.

Durante la Feria, también se instalará una exposición fotográfica, ha indicado Martínez Azcárate, quien también ha informado del III Concurso de Fotografía Taurina "San Mateo en La Ribera 2019", con el aliciente de que el ganador tendrá no dos abonos de tendido, sino dos abonos para estar en el callejón, a fin de que "pueda desarrollar mejor su afición".

Tras la presentación, se ha entregado el premio al ganador del II Concurso de Fotografía Taurina "San Mateo en La Ribera 2018". Galardón que ha ido a parar a Ángel Benito Zapata.

En la presentación también han participado el portavoz de la empresa, en Logroño, Jacinto Yábar; la directora de Justicia e Interior en funciones de La Rioja, Cristina Maiso; y el portavoz del Gobierno Municipal de Logroño, Kilian Cruz-Dune.

Los carteles de la Feria de San Mateo 2019 de Logroño son los siguientes: