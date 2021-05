Diego Urdiales, un monumento al buen toreo

Vistalegre volvía a vivir otra tarde de gran ambiente. El aforo permitido casi cubierto al reclamo de dos de las llamadas figuras, Manzanares y Roca Rey. El cartel lo abría un torero de toreros, de aficionados. Diego Urdiales, que además llegaba a Madrid con una fractura de tibia como contaba este mediodía el bueno de Álvaro Acevedo en sus Cuadernos de Tauromaquia. No importó. La lección de torero que impartió el torero de Arnedo en Vistalegre no está pagada. Y seguramente que tampoco será reconocida por el sistema. Pero el bofetón a todos a seguía sonando por General Ricardos pasadas las nueve y media de la noche.

Urdiales dio toda una clase magistral de toreo a la verónica con el toro que abrió plaza. Echando los vuelos, jugando los brazos con gracia, acompañando con el medio pecho y cargando la suerte. Hubo dos, una por cada pitón, que fueron dos auténticos monumentos al toreo de capote. Y dos medias acinturadas. Puro deleite también el quite por el mismo palo. El toro de Victoriano empujó y derribó en varas y llegó con movilidad al último tercio. El riojano limó de inicio ciertas asperezas y en una tanda en redondo dejó un ramillete de muletazos de ralentizado trazo, reduciendo la embestida a base de colocación, mando y temple. Pero hasta ahí duró el bruto. Después lo intentó al natural con el toro ya en huida hacia tablas. La estocada entera tardó en hacer efecto y enfrío a los tendidos. La ovación sonó a premio menor después de lo visto.

Serio por delante y de preciosas hechuras salió el burraco cuarto. Urdiales esta vez dejó esta vez una faena de otros tiempos. Imperfecta a veces, con sabor siempre. Tuvieron empaque y regusto las tandas a derechas en la primera parte de la faena. Muy acompasado a la embestida del toro, que después repuso más por el pitón izquierdo. Pero donde llegó el cante grande fue en una postrera tanda en redondo. Exquisita por composición y resolución. La estocada cayó dos dedos caída y a eso se agarró el palco para solo otorgar una oreja. Pero qué oreja…

Un buen toro fue el primero del lote de José María Manzanares. Astado encastado y humillador que todo lo pedía por abajo. Comenzó con buen aire la faena del alicantino. Mano baja y sometiendo con poder las exigentes y humilladas embestidas del de Victoriano por el pitón derecho. A izquierdas hubo una desconexión entre toro y torero, llegó un desarme y todo quedó con la sensación de no terminar de cuajarse. Ni la faena, ni el toro. Se empeñó Manzanares en matar en la suerte de recibir y falló en lo que casi nunca suele hacerlo.

El desigual quinto le permitió pocas fiestas a Manzanares. El toro no terminó de coger con celo las telas y tampoco el torero se dio mucha coba con él. Esta vez si agarró una de sus buenas estocadas.

Con el colorado tercero se vivieron momentos de bastante apuro en los primeros tercios. Primero cuando el caballo perdió pie en la primera acometida del toro, dejando al picador Sergio Molina a merced del toro. Después, en un apurado par de banderillas de Francisco Durán ‘Viruta’ del que salió trastabillado y al que un proverbial quite de Juan Carlos Tirado le evitó un posible percance. El de Toros de Cortés fue un toro complejo, que llegó poco castigado al último tercio y que nunca entregó la cuchara, exigiendo mucho a Roca Rey. El peruano no estuvo cómodo y eso se notó. Quiso someter por abajo, pero le costó encontrar el punto y la distancia. A veces estuvo amontonado incluso. Cuando quiso exprimirlo en la distancia corta, el toro protestó y le levantó los pies del suelo. La faena explotó cuando Roca volvió a la cara y le plantó batalla en un final de más emoción que toreo, pasándoselo por la bragueta sin miramientos. La estocada cayó baja y restó puntos a la nota global del conjunto.

El sexto bajó el listó de la presentación de la corrida por su cerrada conformación de pitones. No regaló ni una embestida y exigió de nuevo mucho a Roca Rey. El inicio de faena, explosiva. De rodillas con varios pases cambiados a puro huevo. Después al astado le costaba un mundo seguir las telas y de nuevo el peruano se enfrascó en un cuerpo a cuerpo con el toro en el que solo a base de someter mucho la embestida, logró firmar una buena tanda en redondo por mandona. Después llegó un desarme, sonó un aviso mientras seguía toreando y no hubo remontada. La estocada cayó muy trasera y se desató una petición de oreja que no llegó a ser mayoritaria.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, viernes 21 de mayo de 2021. 9ª de Feria. Casi lleno sobre el aforo permitido.

Cinco toros de Victoriano del Río y uno de Toros de Cortés (3º), bien presentados pero muy desiguales de hechuras. Conjunto encastado y con muchos matices. El mejor, el bravo y humillador 2º.

Diego Urdiales, saludos tras aviso y oreja.

José María Manzanares, saludos y saludos.

Roca Rey, palmas y saludos.