David Sánchez: “Ni El Ventorrillo ni El Montecillo, era 'el toro de Paco Medina'”

Hace dos meses nos dejaba uno de los ganaderos que marcaron las últimas décadas del torero. Primero con El Ventorrillo y después con El Montecillo. Paco Medina fallecía el pasado mes de septiembre y esta semana su nieto, David Sánchez Medina, pasó por El Albero recordó la figura de su abuelo.

“Están siendo meses duros. La ganadería, por suerte o desgracia, no ha parado pero mi abuelo ha dejado un vacío muy grande” comenzó explicando David. “Allí siguen las labores habituales y están siendo las primeras sin él, de ahí que sea duro hacerlo todo sin que esté”.

Su nieto reconoció que la trayectoria ganadera de Paco Media “tuvo mucho mérito en el mundo del toro porque no venía de una familia ganadera. Él se enseño a sí mismo. Tenía mucha personalidad y supo transmitírselo a sus animales”.

Cuando Paco Medina vendió El Ventorrillo, “yo era pequeño y no lo asumí como tal. Cuando él decidió venderla, y como él tenía mucha personalidad, no preguntó a nadie. Toda la familia se sorprendió”, relató.

Sin embargo, David no cree que esa venta llegase con la idea de crear un nuevo hierro como después sí ocurrió. “Él vende El Ventorrillo porque se le cruzó el cable, porque no tiene otra explicación. Y creo que él siempre se arrepintió de ello. Con El Montecillo no le ha dado tiempo real de ponerlo donde él quería. Aunque creo que ahora mismo, nuestro nuevo hierro es mejor que El Ventorrillo en su mejor momento”.

Sobre el modelo de toro que busca el nuevo propietario de El Montecillo, explicó que “él me inculcó su ideal de toro bravo y ha quedado marcado a fuego en mí. Además El Ventorrillo y El Montecillo no eran ni El Ventorrillo ni El Montecillo, era el toro de Paco Medina. Yo traté de aprender lo que Paco Medina pedía y exigía a esos toros”.

"Las figuras del toreo son decisivas para una ganadería"

Sobre su relación con su abuelo, David reconoció que “nos llamábamos veinte veces al día, nos peleábamos otras veinte... éramos uña y carne. En cuanto a las decisiones, ya las tomaba yo desde hace tiempo porque su muerte no fue repentina. Por cuestiones físicas él ya no estaba en el día a día de la ganadería”.

Sobre el legado que le ha dejado, relató que “me ha dejado oro en las manos. Paco Medina fue un ganadero que fue creciendo con el tiempo. Y por lo que veo, El Montecillo es una pedazo de ganadería. Preparada para pelear con cualquiera y en la plaza que sea”.

Sobre el futuro del hierro toledano, David Sánchez adelantó que “nuestro objetivo es el mismo que el que tenía mi abuelo, apuestas fuertes e ir a plazas grandes como Madrid. El año que viene tenemos animales para afrontar ese objetivo, pero ahora dependerá de que nos anuncien, de llegar a acuerdos... Tenemos dos corridas de toros que no tienen aún destino fijo, pero sí destino soñado. Para 2021 tenemos dos más y para 2022 cuatro o cinco...”.

David también habló de afición a las labores camperas. “Me encanta picar porque me encanta todo lo relacionado con el campo, porque creo que es bueno sentir cómo se viene un animal. Luego también toreo porque soy un enfermo del campo, pero solo por gusto. En los tentaderos vienen toreros y novilleros”, concluyó.