David de Miranda: “Ni puedo ni debo defraudar a la afición de Huelva”

Debía ser su año. Tras un 2019 que supuso su lanzamiento con esa emotiva Puerta Grande en la Feria de San Isidro de Madrid, David de Miranda veía éste 2020 como la temporada de su explosión definitiva.

Valencia, Sevilla y Madrid eran los tres puertos de montaña que avistaba cuando a comienzos de marzo la temporada taurina se suspendió de facto con la llegada de la pandemia y el estado de alarma.

Pero lejos de venirse abajo, David de Miranda reconoce a COPE que “todo esto me sirvió para ponerme a prueba. Como torero y como persona. Al principio te preocupas por la salud de las personas cercanas y por lo que me iba a perder como torero. Me había costado mucho llegar hasta ahí para perderlo todo en unas semanas. Pero después entiendes que el año no puede pasar en blanco. Que aunque me iba a perder esas ferias tan importantes de inicio de temporada, debía seguir con los entrenamientos por si llegaba la oportunidad de vestirme de luces. Y eso llegará ahora en Huelva”.

Unas Colombinas especiales por todo lo que las rodea pero que el torero de Trigueros afronta “con mucha ilusión, con la misma ilusión que cuando toreé mis primeras Colombinas. Es un año raro, pero quiero que Huelva sea un oasis donde la gente pueda disfrutar. Ojalá yo pueda también hacerlo por el bien de mi tierra y de la Fiesta”.

David relata que la preparación pese al parón de la temporada “no ha parado”, ya que “he podido hacer mucho campo que me ha servido para puliendo errores y evolucionando como torero”.

Que su primer paseíllo sea en el coso de La Merced, donde ha triunfado en los últimos años, supone “un plus de responsabilidad que siempre tengo cuando toreo en Huelva. Según se va acercando la fecha tengo ese gusanillo en el estómago. Una sensación como cuando reaparecí tras el grave percance de Toro. Ni puedo ni debo defraudar a la afición de Huelva”.

Por último, David de Miranda también se refiere a la polémica decisión del Ministerio de Trabajo de dejar fuera de las ayudas Covid a las cuadrillas. “Es muy furo ver cómo se le está discriminando. La cabeza visible del toreo somos los toreros. Pero nosotros no seríamos nadie sin nuestras cuadrillas y debemos defenderlos a muerte. Te acompañan a diario, disfrutan de tus éxitos y sufren cuando las cosas no nos salen bien. Y ahora son la parte más vulnerable de todo cuanto está sucediendo por culpa del coronavirus. Varios de los miembros de mi cuadrilla me acompañan desde que comencé a querer ser torero y saben que me tienen para lo que necesiten. Por eso tenemos que luchar a muerte para que se les respeten sus derechos”, concluye.