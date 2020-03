Cutiño: “Seguimos siendo fieles a lo que Olivenza ha sido en estos treinta años”

La Feria del Toros de Olivenza comienza este viernes y lo hace conmemorando su trigésima edición. Tres décadas que han convertido a esta localidad pacense en un punto de encuentro de aficionados de todas partes de España y del mundo.

Un equipo de trabajo capitaneado por José Cutiño que, mintiéndose fieles a un concepto, han convertido en un éxito artístico y de público cada edición de esta feria taurina. El empresario hizo balance de estos treinta años en El Albero.

Treinta años de Feria del Toro. José, ¿entra vértigo al echar la vista atrás?

A mí la verdad es que se me han pasado en un momento. Han sido treinta años de esfuerzo, de mucho trabajo. Al final las plazas son el reflejo de la forma de entender el toreo de la gente que está al frente de ellas. Aquí desde el principio hicimos un equipo muy unido y con la misma forma de entender el toreo.

“El público quiere ver en Olivenza cómo está el estado general de la Fiesta”

La fórmula ha sido siempre la misma con apuesta por las distintas figuras a lo largo de estas tres décadas…

La feria ha ido hacia donde han marcado tanto el aficionado que ha venido aquí como por el gusto de la afición local. Hemos dado de todo. La conclusión es que al final el público quiere ver cómo está el estado general de la Fiesta, con figuras, las mejores ganaderías, los toreros emergentes y la apuesta por los novilleros con más ambiente.

Suponemos que no será fácil confeccionar una feria así donde todos quieren estar, ¿verdad?

Afortunadamente si y siempre nos cuesta algún disgusto con alguna figura porque quiere estar y no es posible. Las complicaciones de las ferias del inicio de temporada son siempre estas. Lo que trasciende es el respeto que se tiene a un público fiel durante estos treinta años.

Este viernes comienza la feria taurina de OlivenzaS.N.COPE.es

Sin embargo, hay gente que se queja de Olivenza donde sólo se cuida a las figuras y se mira poco al toro

Respeto a quien tenga otros gustos. Pero la Feria ha ido hacia donde ha querido el público que ha venido aquí. Yo soy un enamorado del toro armónico, de las mejores ganaderías y que hayan triunfado en esta plaza. El año pasado hubo doce puertas grandes, así que no estaremos muy equivocados en la fórmula.

En tiempo de crisis de novilladas, vosotros seguís dando un sitio a los novilleros…

Así es, incluso hemos llegado algún año a dar dos novilladas. A mí como aficionado quizá el cartel de la novillada de este año es el que más me ilusiona. Perera debuta y viene de triunfar en Ciudad Rodrigo; y San Román y Rufo son los dos novilleros punteros. Será un concurso de ganaderías extremeñas y la Diputación dará un premio. Están todos los elementos puestos para que sea una tarde muy completa.

“Ahora mismo, comparar a Illescas con Olivenza está fuera de lugar”

¿Habéis mantenido algún tipo de contacto con Illescas para no hacer coincidir las dos ferias en el mismo fin de semana?

Este invierno me llamó un día Maximino y me dijo que este año en principio se iban a ir al día 14. Luego le llamé yo y me dijo que había sido finalmente el ayuntamiento el que había puesto la fecha. La verdad es que aquí no lo hemos notado. Ahora mismo, y con todos mis respetos, comparar a Illescas con Olivenza está fuera de lugar. Esta es una plaza de segunda con una feria consolidada de treinta años con cuatro festejos en tres días. Maximino lo está haciendo muy bien en Illescas. Illescas tiene su personalidad y su público y nosotros también.

Tras treinta años, ¿por dónde pasa el futuro de Olivenza?

Ser fieles a lo que Olivenza ha sido en estos treinta años y seguir contando con la ayuda de las instituciones públicas de aquí: Ayuntamiento de Olivenza, Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura con la presencia activa siempre del presidente Guillermo Fernández Vara.