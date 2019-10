Curro Díaz: "Todos los cambios para bien que ha habido en mi vida, han sido en Las Ventas"

Curro Díaz es uno de esos toreros con un concepto artista y de toreo clásico con ese punto de poso y añejo que no hay que perderse en esta Feria de Otoño. Trenzará su tercer paseíllo esta temporada en Madrid y lo hará frente a un reto al que nunca se había enfrentado en sus más de veinte años de alternativa: lidiar la corrida de Adolfo Martín en esta plaza. Será el domingo 6 de octubre junto a López Chaves y Manuel Escribano.

El torero de Linares (Jaén) cortó una oreja el pasado San Isidro a un toro de Baltasar Ibán. Ha dejado en este 2019 tardes importantes como la de Bilbao ante los toros de Victorino, en Málaga, Santander, Azpeitia y Nimes, entre otras plazas.

Sentidas son sus reflexiones previas a esta cita : “Todos los cambios para bien que ha habido en mi vida ha sido en Madrid. No puedo decir que no nunca a Madrid. Una temporada que ha sido de retos y el estar en Madrid ante los toros de Adolfo para mí es uno más y creo que un atractivo. Este año he matado en Madrid la de Zalduendo, la de Baltasar Ibán y voy a acabar con la de Adolfo. A un torero que entre comillas era artista, medroso y que no tenía ambición hace unos años y ahora nadie duda de lo que ha pasado".

Por último, Curro Díaz cree que "el toreo es una imperfección única, tenemos que tener personalidad hasta para tener defectos”.