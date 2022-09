Cristian Pérez, a hombros en novillada con un punto de interés de Los Chospes

El triunfo puede lograrse con toreo del más clásico y también por otras vías. Cristian Pérez lo logró por la vía de la emotividad y después poniendo toda la carne en el asador y vaciándose por completo en una segunda labor donde la apuesta fue máxima. Peñaranda se mostró tecnico aunque le faltó más contundencia en algunos pasajes. Por su parte, Lalo de María pasó más que de puntillas por Albacete en una tarde de muchas carencias. El ganado, de la divisa albaceteña de Los Chospes, lidió varios ejemplares con muchos matices de interés, otros sin terminar de rematar y un cuarto, de nombre “Tirano” que tuvo un pitón derecho magnífico en la muleta. Hoy sí, tarde con tela que cortar.

Así, “Entretenido” dio el pistoletazo de salida a la primera novillada del abono. Y Cristian disparó yéndose a porta gayola, aunque el novillo salió de fogueo porque iba a su aire desentendiéndose de todo y de todos. En el peto, empujó con un pitón y la cara alta, dejándose pegar y luego otro puyazo marcado algo trasero. El utrero pareció que iba apagándose paulatinamente porque de fortaleza y casta no andaba sobrado. Incluso salía con la cara alta al final de los lances. Tras un inicio a pies juntos en los medios, hubo un par de series sin demasiada limpieza, para sumar después una con la diestra más reunida y ligada que hizo arrancar la música. Cuando estaba toreando al natural, y él novillo iba a más, cuando el manchego estaba finalizando la tanda al quinto pase, fue prendido por el novillo, pareciendo que le hiriese mientras estaba en el suelo. Cristian tuvo que se trasladado de inmediato a la enfermería, ya que estaba conmocionado. Afortunadamente, regresó pasados unos minutos que parecieron horas en la plaza. Tras recibir el cariñoso aplauso del público, y ya sin chaquetilla, le dio dos bernadinas y un desplante, matando de estocada caída. Se pidió y concedió una emotiva oreja.

Y en el cuarto llegó lo mejor. Cristian siguió mostrando voluntad de agradar. Tras un puyacito de trámite, hizo un quite a pies juntos en el centro del ruedo, de frente por detrás. Hubo viveza en los palos, y el manchego se puso de rodillas en los medios. Y ya de pie, se vio una serie ligada a derechas donde el novillo se desplazaba con clase y transmisión, para sumar otra un poco más corta y una tercera donde el utrero iba claramente a más. Con la zurda no hubo tanta entrega del de Fernando Moreno. Al volver a la diestra, logró la serieque llegó al punto álgido de la labor. Mató de un pinchazo muy tendido y estocada caída y delantera, y tras dos golpes del puntillero, se volvió a levantar para echarse de nuevo un par de veces, y alargar la muerte. La oreja cayó en la canasta, lo que daba la puerta grande, siendo el novillo aplaudido en el arrastre.

“Rabanito” salió en segundo lugar y medio se desplaza en las verónicas de recibo de Peñaranda. El de los Chospes cabeceó en el peto, con la cara muy alta y empujando sin demasiada fe con un pitón. Luego, se dolió ostensiblemente en un puyazo marcado. Siguió doliéndose al notar los palos, protestando al final de los tres pares. El comportamiento no varió con la muleta y aunque sí se movía al inicio del pase, mostrando fijeza y recorrido, por el pitón derecho se defendía y vencía a mitad del lance. Al natural se movió algo más, tampoco demasiado. Labor en las cercanías, donde lo mejor fue al final con la derecha al tirar del novillo. Faena de intermitencias, en resumen. Mató de estocada rinconera que provocó derrame. Y cortó una oreja.

“Mensajero” fue el quinto y perdió las manos tras salir de un puyazo de poco relieve, aunque también se desplazó en banderillas. Peñaranda no quería dejar pasar la oportunidad de salir a hombros y porfió por activa y por pasiva, pero sin llegar a poner la quinta marcha. Además, este novillo pagó la resaca del anterior porque poco tenía que ver con su hermano de encierro. Mató de estocada perpendicular y se partió el acero al descabellar, un golpe más de descabello con desarme y el novillo terminó echándose. Y echando por tierra el triunfar..

Y Lalo de María pasó más que de puntillas en su presentación en la Feria de la Virgen de Los Llanos. “Príncipe” fue el tercero y no hubo nada regio en el primer tercio. De nuevo sin emplearse en el caballo. En banderillas, sí se desplazó. El novillero francés planteó una faena pulcra sin demasiadas apreturas. Un trasteo tan liviano y con poca sustancia como alargado en exceso que nunca despegó. Incluso hubo un desarme final por no medir los tiempos. Había fichas para apostar y no lo hizo.. Mató tras dos pinchazos muy delanteros sin soltar, otro pinchazo perdiendo el acero, dos pinchazos más sin terminar de pasar, media estocada atravesada y dos descabellos.

Ya en el sexto, “Tirano” repitió nombre de su hermano de camada. Y en varas fue una pelea de esas de incomparecencia. Eso sí, se desplazó con prontitud y largura en los palos. El comienzo de muleta fue despegado, tónica que apenas varió. Y es que entre novillero y novillero, se quedó la casa sin barrer. El utrero se vino abajo pronto y Lalo evidenció que aún le queda mucho por pulir. Y es que el astado se echó antes incluso de entrar a matar. Se levantó y pinchó dos veces tirándose sin confianza. Volvió a echarse y recibió dos golpes del puntillero.

Albacete, viernes 9 de septiembre de 2022. 2ª de Feria. Menos de media plaza.

Novillos de Los Chospes, correctos de presencia y con juego dispar, algunos con cierto interés en la muleta como primero y segundo, siendo el cuarto el mejor con un pitón derecho ideal para el tercio de muleta. El resto resultaron más sosos y venidos a menos.

Cristian Pérez, oreja y oreja.

Alejandro Peñaranda, oreja y saludos desde el tercio tras minoritaria petición.

Lalo de María, silencio tras aviso y silencio.