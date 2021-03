El Cordobés: "Tengo la misma hambre, pero con la nevera un poquito más llena"

En tiempos de oscuridad para el mundo del toro, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha decidido volver a vestirse de luces este año. Tras tres temporadas después de su último paseíllo y dos operaciones de cadera de por medio, la espera ha llegado a su fin.

Sanlúcar de Barrameda el próximo día 3 de abril son la plaza y la fecha elegidas para su reaparición en un cartel que compartirá junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo.

El Cordobés ha relatado en Herrera en COPE que sufría de “grandes dolores hasta que en 2018, viendo cómo me iba a montar en un coche decidieron que me viera un médico y que él me operase”

El torero madrileño también ha contado que tuvo “temor de cómo iba a quedar. El doctor Cansino me decía que si había alguien que podía hacer esto era yo, que confiase en mí. He tenido el apoyo de mi familia, de mis compañeros, de los ganaderos… eso ha hecho que por fin pueda volver a vestirme de luces. No quería que una lesión me retirase del toreo”.

Manuel, pese a la situación por la que atraviesa el toreo, cree que “es ahora cuando debía reaparecer. Hay que devolver la ilusión al mundo del toro. Esto es España y esta es nuestra cultura. Hay que defender la verdad del toreo y de la vida a través del sacrificio de un animal como es el toro bravo”.

Sobre qué Córdobés veremos en los ruedos, el torero ha recordado a Carlos Herrera su pasado cuando siendo todavía chiquillo se tiró de espontáneo en un festival celebrado en Las Ventas en 1986. “Queda todo, creo no me ha cambiado nada. Tengo la misma hambre, pero con la nevera un poquito más llena. La inquietud es la misma. Quiero seguir creciendo y viviendo. Yo decidí que mi estandarte fuese una muleta y he seguido fiel a esa muleta”.

“Para mí torear ha sido una lucha, como vivir. Creo que nací luchando. Y mi toreo es una lucha constante. Y cuanto más lucho, y más me veo dominado, es cuando más feliz estoy”, ha afirmado.

El Cordobés también ha rememorado el último brindis de Francisco Rivera 'Paquirri' en la fatídica tarde de Pozoblanco y de la que él fue el receptor. “Paquirri me demostró muchas cosas. En un tentadero, siendo yo pequeño, me miró a la cara y me dicho “Chiquillo, yo te creo”. Después, en Pozoblanco yo fui a ver los novillos que toreaba el día después. El empresario me coló en el callejón y Paquirri me vió, me reconoció y me brindó el último toro de su vida. “Pelillos, te brindo este toro para que tengas la suerte que yo he tenido, o más. Así que arrímate”. Ahí crecí yo dos palmos. Paquirri fue un hombre muy especial que hacía sentirse especial a la gente”.

Por último, El Cordobés también ha hablado del Rey Juan Carlos, gran aficionado a los toros, del que el diestro considera que “ha sido una persona fundamental para lo que tenemos ahora. Para que muchos ahora puedan opinar, hacer y deshacer es gracias a que ese hombre pasó por nuestra historia y gracias a que él llegó a nuestras vidas en ese momento. Nadie es perfecto y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.