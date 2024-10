La comunidad autónoma que la Fundación quiere incorporar a su red de Circuitos: “Un sitio a trabajar”

Borja Cardelús, secretario general de la Fundación Toro de Lidia, realizó en El Albero de esta semana un balance de los cinco años de la Liga Nacional de Novilladas, un proyecto que ha logrado organizar 125 festejos entre 2021 y 2024.

Cardelús destacó que "antes de la pandemia había un problema grave en el mundo de las novilladas, especialmente en las plazas de tercera, donde apenas se celebraban novilladas, lo que estaba dificultando la transición de novilleros a matadores". Por ello, la Fundación puso en marcha este proyecto, que inicialmente se centró en Andalucía pero que luego se expandió a otras comunidades autónomas.

"No teníamos inicialmente otras ambiciones territoriales, ahí sí que fue la pandemia la causante de que se expandiera el proyecto", explicó Cardelús, quien reconoció que "si en 2019 nos hubiéramos presentado diciendo que íbamos a organizar 30 festejos al año, hubiera sonado increíble".

Sobre las dificultades del proyecto, Cardelús señaló que "trabajar con las administraciones es complicado, no es sencillo. Cada una tiene sus procesos, sus tiempos, que no tienen por qué coincidir con el calendario taurino". Además, indicó que "a medida que ha ido creciendo este proyecto, pues se han ido complicando mucho las cosas".

En cuanto a la posible expansión del modelo a otras comunidades, Cardelús destacó que "estratégicamente nos interesaría que se incorporara Aragón", ya que "sufre un problema grave" en cuanto a la celebración de novilladas.

"Aragón sí que sería un sitio y además ahora, no sé, de repente dos o tres de los novilleros con más futuro parece que sean aragoneses, o sea que sí que Aragón es un sitio a trabajar", afirmó Cardelús.

Respecto a la financiación de estos circuitos, el secretario general de la Fundación Toro de Lidia señaló que "es muy caro organizar una novillada" y que por ello "necesitan el apoyo de la administración", ya que "somos un sector cultural" y "tenemos el mismo derecho que el cine o el teatro a que la administración nos apoye".

la copa chenel, consolidada

Sobre la Copa Chenel, Borja Cardelús destacó que es "un placer y es una maravilla" organizarla, aunque reconoció que tiene algunas complicaciones en cuanto a las fechas: "Pasamos mucho frío y luego mucho calor. Sí, pero es que hay que parar en San Isidro. Y terminar es muy complicado. Es que no da tiempo. No da tiempo a terminar antes".

Cardelús señaló que la Copa Chenel se va a "suscribir ya básicamente a la Comunidad de Madrid como gran escaparate de lo que tiene que ser", ya que "es muy cara" y "no todas las comunidades autónomas se pueden permitir esos presupuestos". No obstante, planteó la posibilidad de mantener el mismo formato pero con "un número más reducido" en otras comunidades como Andalucía o Castilla y León.

guerra abierta con urtasun

Respecto a la polémica generada por las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en contra de la tauromaquia, Borja Cardelús criticó duramente su posición: "Que haya un ministro de Cultura contra los toros es como si haya un ministro de Industria contra la Industria, ¿no? La verdad es que está el país en general como para... Pero creemos que es incompatible, las posiciones expresadas por el ministro, incluso institucionales, ¿no? Quien decía, no, es una tontería que por no aplaudir, con El Juli... Pues claro que es importante. Hay un decoro institucional, hay una representatividad, hay un todo. Tú no puedes hacer de una manera tan flagrante tu oposición a una parte de la cultura española".

En cuanto al Premio Nacional de Tauromaquia, Cardelús indicó que la Fundación está trabajando para "restituir a nivel oficial" este galardón, tras su supresión. "Estamos en ello. Estamos trabajando y a ver si podemos o no anunciar algo, pero sí estamos trabajando con todos para que efectivamente tratar de hacer algo con sentido", afirmó en El Albero.

cataluña y futuro

Sobre el futuro de la tauromaquia en Cataluña, Borja Cardelús se mostró pesimista: "Pues yo, viendo cómo está el panorama, pues no lo veo factible. Reforcémonos en todo lo demás. Reforcémonos en donde estamos flaqueando, en algunos sitios del norte. Hemos visto la ciudad de Comunidad Valenciana cómo se ha reforzado en Alicante con el circuito, sitios donde no había. Yo creo que estamos en un buen camino y habrá sitios. Pero bueno".

En cuanto a los objetivos de la Fundación Toro de Lidia para la próxima temporada, Cardelús señaló que su principal meta sería "mantener todo lo que tenemos, ir mejorando en toda esa parte de comunicación" y conseguir "crear esa plataforma de patrocinadores en las que estamos trabajando en Andalucía como modelo para ir siguiendo". Así, afirmó que "si conseguimos todo eso, pues creo que podríamos estar muy satisfechos en 2025".