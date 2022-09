El primer festejo de la Feria se vio truncado por un encierro que no estuvo a la altura. Los diestros manchegos lo intentaron de todas formas, pero la montaña era demasiado empinada. Únicamente Carretero pudo cortar un trofeo en el tercero de la tarde. Tampoco fue un gran toro, es cierto, aunque dio más opciones. Y el de Hellín las aprovechó y se llevó un premio, aunque menor botín del que buscaba. También se esfumaron las ilusiones de Palacios y Tendero. Porque si no hay casta y bravura, la cosa se complica. Y la labor se torna imposible si los toros no ponen de su parte.



Porque “Balancín” se llamaba el primer toro del abono 2022. Resultó tan serio como dubitativo inicialmente en el capote de Palacios, moviéndose más tarde sin terminar de entregarse. Pese a ello, Palacios le extrajo alguna verónica lucida tras un puyazo sin historia. En banderillas, tampoco hubo entrega pero sí apretó en algunos momentos, dificultando la colocación de los pares. Tras un tanteo por bajo, Palacios midió tiempos y distancias pero el toro acortaba su embestida cada vez más por la derecha. Idéntico planteamiento con la zurda, donde Andrés propuso y la aplomada condición descompuso. Algún verso suelto bonito entre la poesía ramplona y descastada del toro. Tras dos pinchazos muy tendidos un aviso y estocada trasera

Con el cuarto, llamado “Cuenquero”, poco duró en el ruedo porque se lastimó apenas saltó al ruedo. La presidenta Genoveva Armero sacó el pañuelo verde. Salió al ruedo como sobrero “Andaluz”, con la misma divisa toledana y menor presencia y remate que el resto del encierro. Tampoco se empleó en la capa y menos aún en el peto, de nuevo con un pitón, dando síntomas de andar renqueante de la mano izquierda al salir de la suerte, condición que no mejoró en unas banderillas testimoniales. En el ultimo tercio, Palacios intentó templarlo y extraer algo tangible pero el astado no estaba por la labor de sumar sino de restar en un comportamiento reservón y bajo mínimos de todo. Dejó una estocada atravesada tras un frustrante capítulo donde no hubiera pasado nada si el toro también hubiese sido devuelto.

Para seguir con la tónica, “Planeador” tampoco se entregó en el capote de Miguel Tendero. El toro se lanzó con ímpetu al peto, para empujar metiendo riñones pero con un único pitón y dormirse al final. Se movió en banderillas y ya daba síntomas de quedarse sin motor. En la muleta, resultó un marmolillo que cuando se arrancaba lo hacía dando arreones. Tendero sólo pudo zafarse con medios pases sin continuidad. Mató de media ligeramente atravesada y un golpe de descabello. El quinto, “Peregrino”, levantó al caballo, derribando a picador y montura. Hubo mucho desorden hasta que llegaron los rehiletes, donde también se dolió el toro. No hubo comunión ni acople entre el toro, carente de fondo, y torero. El capítulo fue una sucesión de pases que no llegaron a nada. Ojalá tenga más suerte el próximo 18 de septiembre en Madrid. Mató de pinchazo y media.

“Billetero” pasó como alma en pena por el percal de Carretero, para después hacer amago de empujar con un pitón y besar el albero al salir de la suerte de varas. Escarbó y se dolió en banderillas y los fallos con los palos no ayudaron al lucimiento. Carretero evidenció muchas ganas ante una embestida un punto informal pero con cierta acometividad. Hubo algún toque de muleta y varios desajustes en las distancias, pero extrajo algunos ligados alargando el muletazo, menos limpio al natural. También una serie a derechas llevándolo tapado en las cercanías. En definitiva, firmó lo que más eco tuvo en el tendido. Se tiró con mucha decisión y mató de estocada caída cortando una oreja, la primera de la Feria.

Y ya en las postrimerías de la tarde, Diego recibió con una larga cambiada a “Fandanguero”, pero el último de la tarde no estaba por la labor y fue un compendio de gestos de mansedumbre al buscar chiqueros y recibir un picotazo en esos mismos terrenos. Se dejó pegar ya en las inmediaciones del tendido 1, también cabeceando por las alturas al final. Se dio otro puyazo marcado dónde salió suelto, quedando ya sobradamente claro que bravo no era. En banderillas, tres cuartas partes de lo mismo. El torero de Hellín nada pudo hacer salvo insistir ante un toro imposible. Tras estocada algo caída, vio esfumarse el sueño de un triunfo tan necesario para él como para los compañeros de terna.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, jueves 8 de septiembre de 2022. 1ª de Feria. Menos de media entrada.

Toros de El Montecillo, el cuarto lidiado como sobrero. Bien presentados con alguna desigualdad. El que salió de sobrero fue el de menor presencia. Descastados todos y varios mansos, algunos imposibles. El tercero, con opciones y un fondo con cierto interés en la muleta.

Andrés Palacios, saludos tras aviso y ovación.

Miguel Tendero, saludos y saludos.

Diego Carretero, oreja y silencio