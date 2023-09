Carla Otero: "He pasado momentos muy duros, pero esta cornada me ha endurecido"

La novillera madrileña Carla Otero, tras tener que volver a ser intervenida de urgencia, supera ya las graves complicaciones añadidas a la fuerte cornada que sufrió el pasado 5 de septiembre en la plaza de El Casar de Talamanca (Guadalajara), donde un utrero de Los Chopes le infirió una extensa herida de tres trayectorias en el muslo derecho.

Después de ser operada en el quirófano móvil instalado en la plaza, en la madrugada del pasado lunes la aspirante de Alcorcón comenzó a sentir fuertes dolores en la zona afectada así como en el tobillo que también resultó lesionado, por lo que los médicos decidieron volver a intervenirla de urgencia, en una operación que se alargó durante cuatro horas.

Al abrir de nuevo la herida, los cirujanos del hospital de Guadalajara encontraron un trombo en la femoral, lo que obligó a aplicarle un by-pass con parte de esa misma arteria de la pierna izquierda, para regular así la circulación sanguínea y recuperar el pulso y la sensibilidad de esa extremidad.

Tras dos días en reanimación, Carla Otero se recupera ya en la unidad vascular, desde donde explicó a EFE que le han desaparecido los dolores y "las noticias de los médicos, por fin, comienzan a ser buenas", aún a la espera de la respuesta de uno de los nervios dañados en el percance.

La novillera de Alcorcón, de 20 años de edad, recuerda "perfectamente" cómo se produjo la cornada, cuando, abriendo la faena de muleta, el novillo de Los Chospes, se le vino encima y sintió "cómo me metía todo el pitón y me mantenía colgada para dar incluso varias vueltas. No sentía dolor, per sí una quemazón muy fuerte. Fue muy angustioso"

"Cuando caí al suelo -continúa- me quedé casi en shock, porque vi como manaba mucha sangre de la herida y no podía levantarme. Pero la suerte es que todo fue muy rápido y enseguida estaba en la mesa de operaciones".

Esta es la primera cornada sufrida por Carla Otero en sus pocos años como novillera, en los que ha llegado a sumar ya diez actuaciones con picadores, pero la propia torera siente que, a pesar incluso de las complicaciones, su voluntad y sus ganas de ascender en la profesión "no se van a ver afectadas lo más mínimo".

A falta de que cierren las heridas en sus dos muslos, y de la recuperación del esguince sufrido en el tobillo de la pierna corneada, y que también obligó a escayolarla, los médicos estiman que en una semana la madrileña podrá recibir el alta hospitalaria.

"He vivido momentos muy duros en estos ocho días, porque, aunque quería ver las cosas por el lado bueno, hasta ahora los doctores no me habían dado muchas garantías. Afortunadamente, al final todo ha salido bien y me ha servido para comprobar que soy fuerte mentalmente. En vez de afligirme, esta cornada me ha endurecido. Estoy deseando volver a ponerme delante del toro", finaliza la novillera.