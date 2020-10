Un buen toro y una buena estocada entre un mar de muletazos a granel

La Gira de Reconstrucción desembarcó este jueves en Antequera y el primero de sus dos festejos anunciaba la ‘fiesta’ de fin de temporada de la casa Matilla. Con sus toros, uno de sus poderdantes y otro que está en su órbita. De lo visto, destacó uno de sus toros, el tercero. Un animal bueno en el último tercio. La Gira sigue sumando buenos ejemplares. Los de luces perdieron el sentido de la medida en sendas actuaciones de largo metraje y el triunfador fue Alberto López Simón, que fue el más efectivo con la espada.

Abrió plaza un toro abrochado de cuerna y estrecho de sienes al que recibió con una larga El Fandi. Banderilleó con su habitual facilidad y con la muleta, se mostró solvente y templado ante un animal con cierta movilidad pero siempre con la tendencia a salir desentendido de los engaños. Conjunto en el que prevaleció la cantidad sobre la calidad. Con la espada y el descabello, el granadino no estuvo acertado.

El cuarto no falló a sus buenas hechuras. Derrochó nobleza, clase y ritmo a raudales. El Fandi, muy templado sí, no estuvo a la altura de tan notable ejemplar. La calidad la puso el toro de sus apoderados y él volvió a sumar muchos pases pero sin decir nada más allá de la sucesión de tandas a granel y de su facilidad con las banderillas previamente. La faena fue larguísima, sin medida alguna, llegando a sonar un aviso antes de montar la espada. Eso no hizo más que reafirmar la buena condición del toro. Pinchó antes de agarrar una estocada baja y paseó una oreja.

El anovillado segundo lució el hierro de Olga Jiménez. Este animal tuvo chispa en su embestida aunque siempre quiso huir a tablas. Ante él, López Simón firmó una actuación variada, con limpieza en el trazo aunque dijo poco en lo artístico. La espada viajó certera y paseó una oreja de escaso peso.

El cuarto fue un toro bien hecho que tuvo veinte arrancadas más que potables. Con fijeza y humillación. El diestro madrileño lo pasó templado y con largura en la muleta. Pero Alberto quiso acortar distancias, hubo un desarme y la faena y el toro no volvieron a ser los mismos. Lo apuró en un arrimón final y lo liquidó de una buena estocada en la suerte de recibir que facilitó la concesión del doble trofeo.

FICHA DEL FESTEJO

Antequera (Málaga), jueves 8 de octubre de 2020. 5ª Gira de Reconstrucción. Una media plaza sobre el aforo permitido.

Tres toros de Hnos. García Jiménez y uno de Olga Jiménez, de muy desigual presencia. Más armónicos los dos últimos. Anovillado el segundo. De juego también variado. Destacó el notable tercero, con clase, humillación y ritmo en sus embestidas. También bueno, pero con menos duración, el cuarto. Primero y segundo, manejables.

David Fandila ‘El Fandi’, saludos tras aviso y oreja tras aviso.

Alberto López Simón, oreja y oreja.