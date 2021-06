La banda de música se lleva las ovaciones en otra tarde de poca trascendencia

Cumpliendo la famosa fórmula de todos los carteles de toros, la joven agrupación musical "amenizó" realmente un festejo en el que, o por la falta de raza de los toros, o por la de verdadero compromiso de los toreros, el público apenas tuvo motivo para emocionarse.



De hecho, mientras Enrique Ponce pasaba una y otra vez al noble cuarto en muletazos tan despegados como insulsos, toda la atención la fueron acaparando los músicos castellonenses, hasta el punto de que la gente se volvió hacia a ellos para tributarles fuertes ovaciones en las cuatro repeticiones del pasodoble "Ópera flamenca", que así de largo fue el insustancial trasteo del veterano matador.



Y lo mismo volvió a pasar durante la lidia del quinto, al tiempo que, para acompañar la estajanovista y no menos despegada labor de El Fandi con otro ejemplar más que manejable, los de Vall d'Úxó se recreaban en la interpretación de "Nerva", con su famoso solo de trompeta incluido.



Antes del "concierto" tanto Ponce como El Fandi habían paseado sendas orejas muy baratas, concedidas con excesiva generosidad por la presidencia teniendo en cuenta no ya la defectuosa colocación de las estocadas de ambos matadores sino también los pocos méritos que alcanzaron con la muleta.



Y así, si Ponce se metió pronto en el refugio de la pala del pitón para mover de acá para allá a un ejemplar desclasado, El Fandi no quiso seguir insistiendo después de descubrir el buen fondo que tuvo el segundo por el pitón izquierdo, una vez que antes le había cuajado un buen tercio de banderillas en el que no hizo mayores concesiones.



Paco Ureña fue el único de la terna que no llegó a "tocar pelo", básicamente por su repetidos fallos con los aceros, ya que, por momentos, llegó a realizar con los dos astados de su lote el mejor y más entregado toreo de la tarde.



Intentó atemperar así, con la mano baja la descastada embestida del tercero antes de que se rajara, e insistió encimista y sin gran brillo hasta que por fin se acopló a las buenas arrancadas que tuvo el sexto, con el que se lució realmente muy a final de obra.



Pero el murciano se alargó tanto en sus empeños que los dos toros acabaron parados y desfondados, lo que le complicó las cosas mucho más a la hora de ejecutar la suerte suprema.





FICHA DEL FESTEJO

Castellón, sábado 26 de junio de 2021. 3ª de Feria. Media plaza sobre el aforo permitido.



Toros de Hermanos García Jiménez (el 6º con el hierro de Peña de Francia), desigualmente presentados en cuanto a cuajo y encornaduras, y en general de poca raza y clase, con voluntad de rajarse más o menos acusada, aunque los tres últimos sacaron nobleza y fueron a más en su entrega.



Enrique Ponce, oreja y ovación tras aviso.



El Fandi, oreja y ovación.

Paco Ureña, ovación y silencio tras dos avisos.