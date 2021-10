El Ayuntamiento de Guadalajara retoma su apoyo a la Escuela Taurina

El Ayuntamiento de Guadalajara firmará en las próximas semanas un convenio con la Escuela Taurina de la ciudad, con el objetivo de regular y ampliar el uso que realiza de la plaza de toros, y creará una subvención de 5.000 euros para el desarrollo de sus actividades formativas.



Así lo ha anunciado este domingo el alcalde de la capital, Alberto Rojo, con motivo de su asistencia a una clase práctica organizada por la Escuela en el Coso de Las Cruces, “de las que hace tiempo que no se celebraban”, ha observado el regidor, según ha informado el consistorio en una nota.



Rojo ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para exigir una “rectificación a algunas formaciones políticas que han dicho de todo en los últimos meses, asegurando que el Gobierno municipal acababa con los toros en la ciudad, y hoy se demuestra que aquello fue mentira”, ha asegurado.



De hecho, el alcalde ha reafirmado que “el Ayuntamiento de Guadalajara es sensible a la importante afición y tradición por los toros que existe en la ciudad, respetando también a quienes están en contra de estos festejos”.



Rojo ha recordado que, en los últimos meses, el Ayuntamiento ha trabajado para darle a la plaza de toros un marco jurídico estable y seguro, creando una tasa para poder ceder estas instalaciones tanto para eventos taurinos como para eventos no taurinos y elaborando un reglamento que será aprobado por el Pleno el próximo viernes.



“Todo esto podría y debía haberlo hecho un gobierno del Partido Popular, pero lo ha hecho el Gobierno de Alberto Rojo”, ha zanjado el regidor socialista.