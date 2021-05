La Asociación El Toro pregunta por la continuidad de los festejos en Las Ventas

En corto y por derecho. La Asociación El Toro de Madrid ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y a los empresarios de la plaza de Las Ventas, Simón Casas y Rafael García, con varias preguntas muy directas. "¿Por qué no se están celebrando festejos en Las Ventas en el mes de mayo?. ¿Por qué no hay toros en un día tan señalado para la afición como es el de San Isidro? ¿Por qué no hay anunciada una programación de temporada con todo el teimpo que ha habido para prepararla?".

Roberto García Yuste, como presidente de una de entidades las más combatibas de la plaza venteña, expone que "el pasado 2 de mayo vimos una luz a la esperanza, se abrió la plaza para dar un festival y no ha habido continuidad, ¿por qué? ¿Utilizaron a la afición con motivo de las elecciones madrileñas?

En la misiva, también dirigida a la Consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, y al director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, también se afirma que "si se ha hecho el esfuerzo de abrir, limpiar y rehabilitar la plaza, de adaptarla a la nueva normativa, de confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria, así como ajustar las aplicaciones informáticas de venta de entradas conforme al nuevo aforo, ¿por qué se ha vuelto a cerrar el coso?"

La Asociación El Toro cree que "esta empresa y este Gobierno autonómico pasarán a la historia por dejar a Madrid sin el tradicional festejo de San Isidro, que sólo ha quedado suspendido en Las Ventas por causas de fuerza mayo, que preferimos no recidar, o por el ímpuetu de las lluevias. En esta ocasión, no habrá toros únicamente por pura desidia e incompetencia, lo cual nos parece muy grave. Y más si tenemos en cuenta que, mientras tanto, vemos cómo se dan corridas de toros en otras plazas de la Comunidad como Leganés o Vistalegre".

Por último, la carta termina haciendo referencia a las palabras de Miguel Abellán la pasada semana en Telemadrid en las que decía que volverían los festejos taurinos a partir de junio. Para la entidad de aficionados madrileños, "unos podrán desconfiar de sus palabras, otras podrán creerlas, en toco caso, ¿es este el medio que tiene el CAT de comunicarse con los más de quince mil abonados que tiene la plaza?

"Tanto la empresa como el CAT continúan incurriendo en las mismas carencias, y esto es reiterativo: la total ausencia de comunicación con los abonados y aficionados. Ni un sola carta, correo electrónico o comunicado oficial sobre el futuro inmediato de la Plaza de Madrid", concluye la carta de la Asociación El Toro

Abellán: "Las Ventas no reúne aún las circunstancias para dar San Isidro"

El matador de toros Miguel Abellán, al frente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha explicado a EFE que la feria de San Isidro no se ha podido organizar en Las Ventas porque la plaza "aún no reúne las circunstancias necesarias para ello, tanto jurídicas y económicas como sanitarias".

En el Palacio de Vistalegre sí se ha podido montar, explica Abellán, porque "cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad, se trata de una plaza privada y está organizada por una empresa cuya gestión no depende de un pliego de condiciones, como sucede en Las Ventas".

Por otra parte, el director gerente del CAT ha confirmado a EFE que ya se está elaborando el pliego de condiciones para el próximo concurso de arrendamiento de Las Ventas, que se convocará "a finales de este año".