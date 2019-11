Apenas hubo ascuas en un Cotolengo atípico e invernal

Menos mal que la mañana resultó más soleada y menos gélida de lo que se esperaba en un principio en el aspecto atmosférico porque el asunto meteorológico pintaba bastante regular. En cambio, salvo algunos detalles sueltos, el apartado artístico no llegó a caldear el ambiente como hubiese querido el poco público asistente -unas mil personas- en el festival a beneficio de la institución Sagrado Corazón de Jesús. El Ayuntamiento debe ponerse las pilas y dar un giro de 180 grados al festival porque, de seguir en esta línea descendente, el Cotolengo está más cerca de su desaparición que de su resurgimiento. No dirán que no lo advertimos.

Así, el manchego Andrés Palacios resultó cogido en el saludo inicial de capote ya que el novillo ya se vencía por el pitón izquierdo prácticamente desde salida, lo que provocó que resultase prendido, rompiéndole parte del pantalón del traje corto, mermándole de facultades, además. Con el de “Las Ramblas”, flojo, manso y complicado, Palacios sólo extrajo algún detalle en la modalidad unipase. Poco que rascar, en resumen.

Miguel Tendero se enfrentó a uno de Samuel Flores que resultó muy flojo de salida, perdiendo las manos casi en cada lance, blanda condición que se confirmó cuando se derrumbó en el primer y único encuentro con el caballo. Tendero lo toreó al natural a media altura, dejando alguno de buen aire mientras en otros se quedó con el molde porque el novillo daba para lo que daba, que no era mucho. Los dos fallos a espadas antes de una estocada le impidieron cortar algún trofeo.

De El Retamar fue el tercero de la mañana que le cayó en suerte a Sergio Serrano, un novillo que iba justo de casta y recorrido. Sergio lo intentó de todas maneras y modos, más lucido en los inicios y porfiando con él en las cercanías hasta que mató de estocada caída y cortó dos amables orejas.

De Sancho Dávila era el lidiado por Pedro Marín, al que recibió animoso de capa con larga cambiada de rodillas. Resultó también flojo tras un largo puyazo, quedando un trasteo largo con más voluntad que acierto, mejor disposición que ejecución donde no exprimió al novillo, quedando todo un tanto desangelado. Mató de estocada atravesada y un golpe de descabello, cortando una oreja.

Diego Carretero se enfrentó al novillo de Criado Holgado y una embestida descompuesta que incluso bandeó por momentos. Carretero únicamente pudo justificarse en un esforzado trasteo que no fue breve, ni mucho menos, con susto final en forma de topetazo, afortunadamente sin consecuencias aparentes. Erró en el primer encuentro con el estoque, escuchó un aviso y luego estocada con desarme y un golpe de descabello, concediéndose una oreja.

Finalmente, el alumno de la Escuela local, Alejandro Peñaranda, toreó un novillo de Los chospes donde en los lances a la verónica hubo continuos al percal. Después, se vio una labor con intermitencias donde se vieron las carencias lógicas de un novillero, aunque también se anotaron enganchones varios y faltó más acople, siendo arrollado al final por parte del novillo, con aparatosa cogida y la posterior paliza, restableciéndose posteriormente. Dejó una estocada muy delantera y caída, escuchó un aviso y el novillo y la oreja tardaron un ratejo en caer.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, sábado 23 de noviembre de 2019. Festival del Cotolengo. Unas 1000 personas.

Astados, por este orden, de Las Ramblas, Samuel Flores, El Retamar, Sancho Dávila, Criado Holgado y Los Chospes.

Andrés Palacios, ovación.

Miguel Tendero, ovación.

Sergio Serrano, dos orejas.

Pedro Marín, oreja.

Diego Carretero, oreja.

El novillero Alejandro Peñaranda, oreja.