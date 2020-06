Antoñete, 88 años del nacimiento del torero de la izquierda inmortal

Tal día como hoy, pero de 1932, nació en Madrid Antonio Chenel Albadalejo, más conocido como Antoñete. La Guerra Civil marcó los primeros años de su vida, de hecho, obligó a su familia a abandonar la capital de España con destino a Castellón, donde permanecerían durante toda la contienda.

Una vez terminada la Guerra, la familia adoptó una decisión que marcaría el futuro de Antonio. En 1940, teniendo éste sólo 8 años, deciden volver a Madrid. Allí se instalan en una vivienda muy cerca de la plaza de toros de Las Ventas, lo cual, unido a que su cuñado fue mayoral de la plaza de toros, le permitió desde muy joven estar en contacto con este mundo y presenciar corridas de todos en el coso madrileño.

ANTOÑETE, EL TORERO DE LA IZQUIERDA INMORTAL

Tras cumplir entre 1949 y 1952 su etapa de novillero, el 8 de marzo de este último año tomó la alternativa en Castellón de la Plana, la ciudad en la que había pasado parte de su infancia por culpa de la Guerrea Civil Española.

Desde el primer momento, Antoñete demostró un estilo ortodoxo y clásico, caracterizado por una enorme templanza y un gran valor, que le acompañaría durante toda su larga trayectoria profesional, que estuvo marcada por algunas cornadas de gravedad y también por varias retiradas y reapariciones en los ruedos.

PRIMERA ETAPA, ‘ATREVIDO’, EN LA VENTAS

De hecho se retiró, tras una primera época, en 1975. El punto culmen hasta ese momento fue la faena que realizó en Las Ventas, su plaza talismán, con 'Atrevido', un toro de Osborne, que pasó a la historia como el “toro blanco”, y al que Chenel dibujó varias decenas de muletazos que ni Julio Romero de Torres cuando pintó a la mujer morena. Esa faena le hizo ganarse para siempre el corazón de la afición venteña.

SEGUNDA ETAPA, ‘CANTINERO’, DE NUEVO EN LAS VENTAS.

Dos años más tarde, en 1977, Antoñete vuelve a los ruedos, aunque lo hace por América. No en vano, su reaparición en España no se produciría hasta el 22 de mayo de 1981 en Madrid. Aunque la espera mereció la pena, pues fue, sin duda, el período más brillante de su carrera como torero. Un lustro, el que va de 1981 a 1985, que sirvió al diestro madrileño para consagrarse definitivamente como figura del toreo. Una circunstancia realmente curiosa y que no se recuerda, pues el maestro contaba ya con más de cincuenta años.

En esta segunda época, hubo otro toro que marcó la misma. 'Cantinero' de Garzón, al que Antoñete realizó, el 7 de julio de 1985, y de nuevo en Las Ventas, una faena que es historia de la Tauromaquia, y uno de los ejemplos más perfectos y puros del toreo.

SU ÚLTIMOS AÑOS EN ACTIVO

Ese mismo año de 1985, el diestro anunció una nueva retirada de los ruedos. Y de nuevo, como en su primera retirada, otros dos años sin pisar los ruedos, hasta que en 1987 volvió a vestirse luces para mantenerse en activo hasta 1997 y, más esporádicamente, hasta el año 2000. Durante ese tiempo, el torero madrileño actuó siempre que su salud, frágil, se lo permitía. A pesar de ello, todavía consiguió algunos triunfos y reconocimientos.

Tras sufrir una crisis respiratoria cuando lidiaba una corrida de José Luis Marca en la plaza de toros de Burgos, Antoñete, que casi alcanzaba ya los 70 años, decidió retirarse definitivamente de los ruedos en 2001.

Eso sí, el veterano diestro no se alejó nunca del mundo del toro, ya que durante últimos años de su vida compartió sus enormes conocimientos taurinos ejerciendo como comentarista de corridas junto al periodista Manuel Molés.

En la noche del sábado 22 de octubre, ‘Antoñete’ fallecía en la clínica Puerta del Hierro a consecuencia de una bronconeumonía con la que peleaba desde hacía tiempo. Tenía 79 años. Su capilla ardiente se instaló en la plaza de Las Ventas, en la que creció, vivió y triunfó, y donde recibió la última ovación de despedida de toda la afición, convertido en mito del toreo.