Álvaro Burdiel: “Salir a hombros en Las Ventas me daba miedo hasta soñarlo”

Salir a hombros en Madrid y alzarse con el Certamen 'Camino hacia Las Ventas'. Es lo que consiguió Álvaro Burdiel el pasado domingo 13 de octubre. “Es un sueño, en este escalafón hay muy pocas oportunidades de pisar plazas de la categoría de Las Ventas. Pero salir a hombros a uno le da miedo hasta soñarlo. Cuando se hace realidad es algo inexplicable”, confesó el alumno de la Escuela Taurina José Cubero Yiyo en El Albero de esta semana.

Un triunfo y una puerta grande. El joven novillero no quiere quedarse con alguna de ambas cuestiones por separado porque “van unidas. Lo que queda es la satisfacción personal de que saliesen bien las cosas y estar al nivel que se esperaba de mí”.

Álvaro Burdiel abre la Puerta Grande y se lleva el "Camino hacia Las Ventas" El novillero Álvaro Burdiel, de la escuela José Cubero "Yiyo", se ha alzado este domingo con la octava edición del certamen "Camino hacia Las Ventas". 13 oct 2019 - 22:15

Pese a ser alumno de la escuela de la Comunidad de Madrid, Burdiel es sevillano de nacimiento. “Vivo en Madrid desde que tenía dos años. Estoy vinculado a Sevilla pero he vivido aquí por cuestiones de trabajo de mis padres”, explicó en COPE.

“Mi abuelo y mi madre han sido muy aficionados y de ahí me viene la afición”

El novillero relató que su afición la mamó “en mi casa siempre he escuchado hablar de toros. Sin embargo no habíamos tenido relación con el mundo profesional. No sabía lo que significaba ser torero pero sí quería serlo. Según lo he ido descubriendo me ha gustado cada vez más. Uno sabe que es muy complicado llegar arriba, pero mientras me haga feliz lo seguiré intentando”.

Por último, Burdiel reconoció que “aunque me gusta fijarme en todos los toreros, pero mi espejo es Morante”.