Álvaro Alarcón, líder del Circuito de Madrid, visita Villarejo de Salvanés

El alcalde de Villarejo de Salvanés, Jesús Díaz, mantuvo un encuentro con el novillero Álvaro Alarcón, el ganadero Aurelio Hernando, y Jorge Arellano, de la empresa Loyjor, antes de su compromiso este sábado 10 de julio, en laprimera de las dos semifinales del Circuito de Novilladas, impulsado por la Fundación Toro de Lidia en colaboración con la Comunidad de Madrid.



La corporación municipal, junto a las Damas y Misters 2019, recibieron al novillero, al ganadero y al empresario del festejo en el consistorio, antes de ser deleitados con unavisita guiada por los sitios más emblemáticos de la localidad.



Lo hicieronen un mítico Cadillac descapotable de los años 50, puesto a disposición por el Ayuntamiento para la ocasión. Visitaron el Convento de Ntra. Señora de la Victoria, la Torre del Homenaje, el Museo del Cine y la plaza de toros.



Tras la visita, el alcalde ha presentado ante los vecinos el cartel de la primera semifinal del circuito, este sábado a las 19:00 horas, dondeAlejandro Mora, Jesús García y Álvaro Alarcónlidiarán tres novillos de laganadería de Aurelio Hernando ytresde Zacarías Moreno. El alcalde agradeció la presencia de ambos en el pueblo por que le acompañaran en hacer un recorrido por los sitios emblemáticos para nosotros.



Elempresario Jorge Arellanotambién quiso agradecer"a la corporación y al Ayuntamiento, por haber participado en este certamen, que es una novedad muy interesante por parte de la Comunidad de Madrid y la Fundación", y resaltó que"hay un gran esfuerzo por parte de Villarejo fomentar los espectáculos taurinos en todos los niveles".



Elganadero Aurelio Hernandoreconoció estar"muy ilusionado y responsabilizado de poder participar en estas novilladas porque llevamos sin lidiar desde septiembre de 2019 y estoy como si fuera mi primera novillada de la historia después tanto tiempo sin lidiar"y confesó que se siente muy"agradecido al pueblo, al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y por supuesto, agradecer esto que ha hecho la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia porque económicamente estábamos mal pero moralmente muy mal, tras el año que hemos pasado con la pandemia".



El último en intervenir fue el novillero Álvaro Alarcón, quien dio las gracias a"Villarejo de Salvanés por el trato y que me hayan abierto las puertas de su pueblo con tanto cariño", además de a la Fundación Toro de Lidia y a la Comunidad de Madrid"que me brinda esta oportunidad. Estoy muy ilusionado porque para mí este certamen es algo muy importante y tengo como meta, humildemente, ganar. El sábado daré todo de mí, entregarme y espero no defraudar. Quiero ilusionar al aficionado, que es uno de mis objetivos".

