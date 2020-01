Alejandro Talavante vuelve con sorpresa incluida: será apoderado por Joselito

Talavante vuelve a los ruedos y no lo hará solo. Tras romper con Toño Matilla en junio de 2018, el año de su retirada, el torero extremeño ha anunciado a través de sus redes sociales que será apoderado por José Miguel Arroyo 'Joselito' y Joaquín Ramos.

El diestro pacense hace este anuncio justo un día después de confirmarse su reaparición en la Feria de Pascua de Arles el próximo 11 de marzo, Sábado de Gloria, tras un año alejado de los ruedos.

Tras la ruptura con Matilla, el taurino salmantino alegó que Talavante quería "facturar más que el que más”, argumentando que él era “el mejor, el número uno”. Tras intentarlo de forma fallida en alguna ocasión, consideré que yo no podía conseguir lo que él exigía y di por terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni a mí mismo. Modestamente pienso que “el número uno” ha de reflejarse en taquilla, y él no lo era."

Tras su triunfo en el San Isidro 2018, Talavante sumó pocos contratos en una temporada que desembocó en su adiós temporal a los ruedos tras la Feria del Pilar de Zaragoza.

Ahora, el extremeño se pone en manos de José Miguel Arroyo 'Joselito', que regresa así al campo del apoderamiento tras su salida del proyecto de Tauromaquias Integradas que comanda su padre Enrique Martín Arranz. Joselito ya apoderó en su día al diestro madrileño César Jiménez.

El equipo de apoderamiento de Talavante lo completa Joaquín Ramos, hombre de confianza de Joselito que ejerció labores de campo para él y José Tomás. En los últimos años, Ramos ha estado vinculado a la FIT.