Abonados de Las Ventas disfrutan una jornada campera con Victorino Martín

Medio centenar de abonados de la Plaza de Toros de Las Ventas han disfrutado este sábado de una jornada campera inolvidable junto a Victorino Martín, pionero en el impulso del turismo taurino al combinar tauromaquia, gastronomía y naturaleza.

La experiencia partió de un sorteo organizado por Plaza 1 entre los abonados de la Feria de Otoño, y se desarrolló en la finca Monteviejo, donde fueron recibidos por Pilar Martín. Tras un desayuno de bienvenida, los visitantes recorrieron el museo que recoge la historia y los grandes hitos de la ganadería antes de trasladarse a Las Tiesas.

Plaza 1 Los abonados de Las Ventas, en la finca Monteviejo de Victorino Martín

Allí presenciaron la prueba de bravura con un tentadero en el que actuó Ginés Marín, torero que lidiará este hierro en Las Ventas el próximo 11 de octubre junto a Román y David Galván. Incluso el propio Victorino se animó a coger la muleta ante los aficionados.

El recorrido por los cercados permitió contemplar de cerca a los toros en su hábitat natural y conocer detalles de su crianza y selección. Una cata de vino y aceite de la casa y una comida con la carne de toro como protagonista pusieron el broche final a una jornada tan didáctica como emotiva.