El torero del que se acordó Rafaelillo cuando supo que toreará la corrida de Palha en Las Ventas: "Mi querido compañero"

El torero Rafael Rubio "Rafaelillo" ha concedido esta semana una extensa entrevista al programa El Albero de COPE en la que ha repasado su actual momento profesional y su ilusionante vuelta a la Plaza de Las Ventas el próximo 20 de abril, Domingo de Resurrección. "Es una fecha muy bonita, muy torera y muy especial", aseguró el murciano, quien no ha toreado nunca en Madrid en un día tan señalado.

Rafaelillo ha reconocido que este invierno está siendo de intenso entrenamiento, con una preparación física exigente y una disciplina rigurosa. "La mente ya está enfocada en Madrid, y queda mucho tiempo para preparar el cuerpo y la mente", afirmó el diestro. A sus 44 años, el torero destaca la importancia de la psicología en el toreo, asegurando que "si no sabes gestionar la responsabilidad, puedes llegar al día 20 de abril agotado".

Su regreso a Madrid lo hará con una corrida de la ganadería de Palha, un hierro al que se enfrenta después de varios años sin lidiarlo. "Recuerdo perfectamente la última vez que la toreé en Madrid. Fue en la Feria de Otoño de 2009, y cuando vi mi nombre anunciado, me acordé de mi querido compañero Iván Fandiño que en gloria esté y con el que toreé esa tarde", expresó con emoción. Rafaelillo también confesó que prefiere no ver los toros en el campo antes de la corrida: "Prefiero verlos en el ruedo, porque si los veo antes, me impone más".

El torero ha sido tajante sobre la importancia de esta cita en la Monumental madrileña: "La temporada depende de Madrid". Aunque tiene algunos compromisos hablados, admite que "lo que tengo cerrado y firmado es Madrid". Reconoce que no ha sido fácil mantenerse en los carteles y que "la temporada no va a ser sencilla", pero afronta el reto con la esperanza de que sea "una tarde bonita para los tres toreros del cartel y para mi carrera".

En la entrevista, Rafaelillo también mostró su pesar por no estar incluido en los carteles de San Isidro, considerando que su trayectoria y sus últimas actuaciones le hacían merecedor de un puesto. "Me duele no verme anunciado, creo que he hecho méritos para estar en San Isidro", afirmó. Sin embargo, asume la realidad del mundo del toro: "Tenemos que hablar en el ruedo y que se haga justicia con lo que pasa allí".

El murciano también habló sobre su reciente cambio de apoderado. Después de dejar de trabajar con HLT, ha pasado a estar dirigido por Ricardo Aguín "El Molinero", en un acuerdo que surgió a través de terceras personas. "Ha sido una persona que ha mostrado muchísima ilusión en mi carrera, con lucha, trabajo y constancia", declaró Rafaelillo. Destacó la importancia de la lealtad en esta relación profesional y aseguró que "juntos vamos a intentar superar muchos puertos de montaña".

Sobre sus expectativas para 2025, Rafaelillo explicó que su objetivo es seguir creciendo como torero y como persona. "Intento mejorar cada día, sacar lo mejor de mi tauromaquia y llegar hasta donde pueda", comentó. El torero asegura que sigue en activo por su pasión y por el reconocimiento del público. "Mientras la afición tenga ganas de verme y los empresarios respeten mi carrera, seguiré aquí", afirmó.

A lo largo de la entrevista, el murciano dejó claro que se siente muy querido por el público. "He sentido mucho el cariño y la admiración de la afición y de mis propios compañeros", confesó. Considera que el respeto en el toreo es fundamental y que la admiración de los compañeros es el mayor reconocimiento: "Cuando un torero te llama maestro, es porque de verdad valora lo que has hecho".

Rafaelillo también recordó su grave cogida en Pamplona hace tres años y cómo su vocación le ayudó a superarlo. "Sabía que mi carrera no podía acabar allí", afirmó con determinación. En los momentos de dudas y dificultades, el torero encuentra fuerzas en el apoyo del público y en la confianza que le transmiten los profesionales del sector.

Para finalizar, Rafaelillo aseguró que dará lo mejor de sí mismo en la plaza de Las Ventas el próximo Domingo de Resurrección. "Que sea una tarde importante y, si no, que al menos estemos por encima de las circunstancias", concluyó.