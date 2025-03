Tomás Rufo, en COPE: "Este año quiero que la gente se ilusione conmigo de verdad"

El torero Tomás Rufo se enfrenta a una de las temporadas más importantes de su carrera, tras superar una dura lesión y afrontar un giro profesional al cambiar de apoderado. En una sincera y extensa entrevista concedida a El Albero de COPE.es, el diestro toledano repasa los retos físicos y emocionales que ha vivido en los últimos meses y revela con firmeza sus aspiraciones de consolidarse entre los grandes nombres del toreo.

Rufo reconoce que ha atravesado un invierno especialmente complicado, marcado por la recuperación de una lesión de menisco en su rodilla derecha que arrastraba desde la temporada anterior. "Ha sido un invierno muy largo, muy duro, entre hospitales, recuperación y campo. Se ha hecho eterno porque no veía el momento de volver a torear", explicaba en COPE el torero, que confiesa haber sentido miedo de no poder regresar a su mejor nivel. Afortunadamente, el trabajo intenso y el esfuerzo han dado fruto y ahora asegura estar listo para volver a pisar los ruedos: "Gracias a Dios he tenido una recuperación muy buena, ya prácticamente metido en el campo y con el toro debajo de la cama porque arrancamos en Valencia".

Pero no solo ha sido un invierno de lucha física. En el ámbito profesional, Tomás Rufo ha tomado una de las decisiones más difíciles de su carrera: poner fin a su relación con la Casa Lozano, a la que tanto debe, y comenzar una nueva etapa junto a Víctor Zabala. "Estoy y estaré siempre muy agradecido a la Casa Lozano. Me he hecho matador de toros con ellos y siempre me han tratado muy bien, pero a lo largo de las carreras hay momentos para cambiar y ahora sentía que era el momento. De momento, muy contento con Víctor, estamos anunciados en muchas ferias y feliz de cómo va marchando todo", aseguraba, consciente de la importancia de este nuevo rumbo.

El torero asume que, aunque los apoderados juegan un papel fundamental, es él quien tiene que responder en la plaza. "Ahora me toca a mí dar la cara. Al final, todos los apoderados son buenos, pero si tú no le das pases al toro, no hay contrato que valga. El torero tiene que dar motivos para que cuenten con él", sentenciaba con madurez.

Sobre las orejas y los triunfos que a veces no obtienen el eco esperado, Tomás Rufo reflexiona con sinceridad: "Es cierto que hay momentos en los que he cortado orejas y he triunfado, y luego no he tenido el reconocimiento que pensaba. Muchas veces le he dado vueltas a eso. Al final, lo que intento es meterme en mí mismo, buscar dentro de mi concepto, seguir mejorando. Aunque las orejas son un número, son las que te mantienen en los carteles importantes, eso está claro".

Madrid, una plaza clave para cualquier torero, también ocupa buena parte de la conversación. Rufo reconoce que ha sentido esa presión especial que tiene Las Ventas, pero también se muestra satisfecho por el reencuentro con su afición. "Madrid me exige muchísimo, pero me he vuelto a encontrar con su público. El año pasado tuve tardes muy importantes y este año vuelvo tres tardes. Es una gran apuesta, pero creo que es el momento de hacerlo y ojalá pueda dar la mejor versión de mí mismo", afirma con una mezcla de responsabilidad e ilusión.

Las tres tardes que tiene firmadas en Madrid, que se anuncian como uno de los grandes atractivos de la temporada, suponen para Rufo mucho más que una serie de compromisos. "Son carteles con mucho interés y figuras de primer nivel. Cuando Víctor me planteó la posibilidad de estar tres tardes, no lo dudé. Es una oportunidad maravillosa para que la gente se ilusione conmigo, como ya ha pasado en otras ocasiones", asegura con firmeza.

También Sevilla ocupa un lugar especial en su corazón. Desde su presentación en la Maestranza, donde cortó tres orejas, Rufo se siente querido y respetado por la afición sevillana. "Me siento un torero querido en Sevilla. El año pasado no hubo suerte, pero me trataron con muchísimo respeto. Este año vuelvo en un cartel muy bonito, con Morante y Daniel Luque, y me hace muchísima ilusión", comenta, dejando claro el peso de esa plaza en su carrera.

El torero no esquiva la pregunta sobre el relevo generacional que vive el mundo del toro, con la retirada o el paso atrás de grandes figuras como El Juli, Manzanares o Castella. "Creo que somos varios los toreros jóvenes que podemos ocupar esos puestos. Al final esto es ley de vida. Las figuras se retiran, pero los que consigamos mantenernos arriba podremos tomar ese testigo. Por eso hay que trabajar mucho y estar preparados", reflexiona, consciente del desafío que supone.

Uno de los nombres con los que inevitablemente se le compara es Roca Rey, figura indiscutible en estos momentos. Sobre él, Rufo muestra un respeto sincero, pero también reconoce la sana competencia. "Le tengo mucha admiración, pero cuando compartes cartel con él intentas dar tu mejor versión y triunfar. Son tardes de máxima responsabilidad, pero también de máxima ilusión porque son las que te pueden mantener arriba", afirmó en El Albero, dejando claro que no se arruga ante los grandes retos.

La conversación también abordó el papel de los jóvenes y cómo atraerlos al mundo del toro. Rufo apuesta por no perder la esencia: "Toda idea que sirva para atraer jóvenes está bien. Pero yo soy clásico para el toreo y para la vida. Eso no quita que haya que buscar nuevas formas de acercar la tauromaquia a la juventud, siempre desde el respeto a lo que esto significa", reflexiona. En este sentido, muestra su apoyo al debut de su hermano Pedro como novillero con caballos, en una novillada ilusionante junto a Marco Pérez: "Primero intenté quitarle la idea de la cabeza, pero tiene mucha ilusión. Yo como hermano mayor solo puedo apoyarle y ayudarle en todo lo que pueda. Es su sueño y tiene derecho a perseguirlo".

Por último, Tomás Rufo confiesa que la familia siempre está en su pensamiento, y aunque bromea con que "hubiera sido más tranquilo seguir con la carnicería familiar", sabe que el toreo es su vida. "Tengo mucha suerte de contar con el apoyo de mi familia. Conmigo lo hicieron y ahora lo harán con mi hermano. Es bonito compartir esta pasión", concluyó.

Tomás Rufo encara este 2025 como un año para dar un paso al frente y consolidarse como figura. Recuperado física y mentalmente, y con la confianza renovada en su nuevo equipo, se muestra dispuesto a "hacer que la gente se ilusione conmigo de verdad". Un reto que no es pequeño, pero que asume con la verdad y el compromiso de los que saben que su lugar está en lo más alto del toreo.