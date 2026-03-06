Rodrigo Cobo, tras ganar el 'Kilómetro Cero': "Es un momento que había soñado tantas veces"

El novillero Rodrigo Cobo se proclamó el pasado domingo triunfador de la última edición del certamen Kilómetro Cero, organizado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid. En una entrevista en el programa El Albero de COPE, el joven ha confesado esta semana que la victoria ha supuesto un punto de inflexión. “Este lunes es diferente al de todas las semanas. Mucha ilusión y, pues, yendo a entrenar igual que lo hemos hecho hasta ahora y para las próximas citas”, ha explicado Cobo, aún asimilando el éxito cosechado en la plaza de toros de Valdemorillo.

Al recordar el instante en que escuchó su nombre como ganador, Rodrigo Cobo lo describe como “muy impactante”. En su mente repasaba “todo el trabajo realizado hasta el día de ayer, toda mi familia, que me había apoyado, mis amigos”. Aunque sentía una “pequeña esperanza” de ganar, el momento superó sus expectativas: “Era un momento que había soñado tantas veces, que cuando pasó no me lo creía y estaba un poco en shock”. También ha querido dar la enhorabuena a sus compañeros por el “gran nivel” demostrado en el ruedo.

Un torero de empaque y 1,91 de altura

Uno de los aspectos que definen a Rodrigo Cobo es su notable estatura de 1,91 metros, una característica que le obliga a adaptar su técnica. Lejos de ser un obstáculo, lo considera un reto personal. “Me gusta ponerme ese tipo de retos”, afirma. Su objetivo es torear “esperando lo más vertical posible”, un esfuerzo que fue descrito por los críticos como una actuación de “mucha elegancia” y “empaque”, y que él mismo sintió que pudo “realizar por momentos”.

La espada, que el año pasado le dio “más disgustos que alegrías”, ha sido otro de los focos de su preparación. Gracias a un cambio en la forma de entrenar y la ayuda de sus maestros, como Carlos Aragón Cancela, ha logrado una notable mejoría. Aunque le hubiera gustado matar a la primera en la final, se muestra “satisfecho por esa segunda estocada y para adelante”.

La vocación de un niño de Torrelaguna

Nacido en Torrelaguna, un “pueblo muy taurino” y cuna del torero Manuel Viri, la afición de Cobo no proviene de antecedentes familiares directos, sino del ambiente que se vivía en su localidad. Cuando comunicó a sus padres que quería ser torero, la reacción inicial fue similar a la de “un hijo que dice que quiere ser astronauta o bombero”. Sin embargo, al ver su seriedad, le apoyaron en su camino.

Su primer contacto con una res brava fue en una capea con solo diez años, una experiencia que recuerda con sinceridad. “La verdad es que mi actuación fue muy breve porque, sinceramente, me cagué de miedo”, ha contado en COPE. No fue hasta los trece años, en una segunda capea, cuando sintió la llamada definitiva: “Ese sí que fue el momento en el que dije que sí quería, que era a lo que quería dedicarme y que quería luchar por ello”.

FTL Rodrigo Cobo, durante su actuación en la final del 'Kilómetro Cero'

Metas a corto plazo y la vista en Las Ventas

Con la victoria en el bolsillo, Rodrigo Cobo ya tiene la mirada puesta en el futuro. Su meta más inmediata es que este triunfo le sirva “para torear mucho este año” y poder acceder a “certámenes importantes”. El más próximo es el prestigioso Zapato de Plata, donde espera “hacer una gran oportunidad” y poder llegar a la final. El novillero también lee las crónicas y está atento a las redes sociales porque, como él mismo dice, “el que te da la gloria, aparte del toro, es también el público que va a verte”.

El sueño de torear en la Plaza de Las Ventas de Madrid es una meta clara, aunque la plantea con prudencia, quizás “para el año que viene”. Cobo no descarta volver a participar en el certamen Camino hacia Las Ventas, reconociendo la gran oportunidad que supone para los novilleros sin caballos poder pisar “la primera plaza del mundo”.