Rocío López, primera alguacililla de Las Ventas recuerda que entregó su primera oreja a Tomás Rufo en su debut

De su debut de alguacililla en la primera plaza de toros del mundo, Las Ventas, recuerda Rocío López, esta joven de 23 años, “con mucha ilusión y ganas”, tantas que como nos cuenta cuando se dirigía a la plaza de toros “iba gritando porque estaba súper contenta”.

Fue el 1 de agosto de 2019 en la final del Certamen de Novilladas nocturnas de Madrid y confiesa López que aquel día “la gente no se esperaba –que ella fuera alguacililla- y no sabíamos cómo iban a reaccionar y reaccionaron con muchos aplausos” recuerda emocionada Rocío que asegura que Las Ventas “es una plaza muy agradecida”.

Aunque esta joven ya conocía las Ventas, sus tendidos, su afición… asegura que “Las Ventas impone, sobre todo cuando la ves llena y estás allí abajo” y confiesa que “el murmullo de la gente me recuerda mucho sonido del mar”.

Además, aquella noche también pudo entregar la primera oreja a uno de los novilleros, “fue a Tomás Rufo –ganador del Certamen de Novilladas nocturnas y que este San Isidro ha salido por la Puerta Grande de Las Ventas el día de su confirmación ante toros de Garcigrande- y aunque a mí no me tocaba hacerlo, mi compañero Fran me cedió el privilegio de hacerlo por ser mi debut como alguacililla en esta plaza”.