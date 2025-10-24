Mario Vilau, en COPE, reivindica la tauromaquia en Cataluña: "Todavía sigue viva"

El novillero catalán Mario Vilau ha culminado la temporada de 2025 de una manera inmejorable. Tras una campaña intensa, su triunfo en la Liga Nacional de Novilladas ha supuesto, en sus propias palabras, "un sabor de boca muy bueno para final de temporada". La victoria, sellada cortando los máximos trofeos, no solo consolida su carrera, sino que también envía un potente mensaje más allá de los ruedos.

Un gesto para la historia

La imagen de Vilau con la bandera de Cataluña en la plaza se ha convertido en un icono. Para el torero, era el momento de "dar un golpe sobre la mesa", una acción que, según ha explicado en el programa 'El Albero' de COPE, le salió del corazón. "No ya para mi carrera, sino para todo el territorio, que se dieran cuenta que todavía Cataluña sigue viva", ha afirmado Vilau, subrayando la importancia de la reivindicación en un día con la plaza casi llena y las cámaras de televisión como testigos.

Que se dieran cuenta que todavía Cataluña sigue viva" Mario Vilau, en El Albero

El sueño imposible de Barcelona

A pesar de la euforia del triunfo, Vilau se muestra pesimista sobre la posibilidad de que los toros regresen a Barcelona. "Con la política que tenemos es muy complicado", ha confesado. El torero cree que el ayuntamiento y las autoridades pondrían todas las trabas posibles, hasta el punto de que anunciar una corrida en la ciudad podría provocar "una guerra civil".

💥 Hubo gente que pensaba que atacando a la tauromaquia, la afición iba a desaparecer.



No solo no ha ocurrido, sino que ahora hay un torero, Mario Vilau, que ya forma parte de los nombres propios de la cultura catalana en 2025.



Es el campeón de la Liga Nacional de @novilladas pic.twitter.com/l3WzALPq8f — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) October 20, 2025

Aun así, el sueño de una reapertura de la Monumental de Barcelona sigue vivo. La idea de un cartel con José Tomás dándole la alternativa resuena en el ambiente taurino, una fantasía que el propio Vilau alimenta. "Sabemos que es muy complicado, prácticamente imposible, pero soñar es gratis y también es muy bonito soñar con lo que todos sueñan en su tierra", ha comentado.

Un 'extraterrestre' en su tierra

Vivir y ser torero en Barcelona convierte a Vilau en una figura singular, casi un "extraterrestre", como él mismo bromea. Ha explicado que en su entorno, fuera de la escuela taurina, la gente "se sorprende mucho" cuando conocen su profesión. En su opinión, más que rechazo, lo que existe es "ignorancia" sobre el mundo del toro, ya que no tienen un lugar donde aprender sobre él. "Habría que enseñarlo, sacar a la luz no solo la muerte del animal, sino todo lo que hay detrás", ha reflexionado.

El triunfo en la Liga Nacional de Novilladas ha puesto el nombre de Mario Vilau en lo más alto, pero él mantiene los pies en la tierra. Ahora afronta "un invierno de cabeza fría" para prepararse a fondo de cara a la temporada 2026. Considera este éxito como "un pequeño escalón" en su camino y ya está centrado, junto a su apoderado Enrique Guillén, en los retos que están por venir.