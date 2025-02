Marco Pérez, ante el reto de su vida: “La encerrona en Las Ventas es como una final de la Champions”

El joven novillero Marco Pérez ha estado esta semana en El Albero donde ha repasado su momento profesional y su próxima encerrona en la Plaza de Toros de Las Ventas. El salmantino, que el 30 de mayo se enfrentará en solitario a novillos de Fuente Ymbro y El Freixo, ha expresado su entusiasmo y la gran responsabilidad que siente ante el compromiso.

Marco confesó a los micrófonos de COPE que durante la reciente gala de San Isidro ya imaginó cómo sería ese día tan especial: "Me senté en una esquina y miré fijamente al tendido, pensando que ese 30 de mayo todas las miradas estarán sobre mí". El novillero reconoce que el desafío le emociona y le hace sentir la magnitud de lo que está por venir.

El joven torero explicó cómo es su día a día en plena preparación para la temporada: "Por las mañanas voy al instituto y por las tardes entreno en la Escuela Taurina o en el gimnasio". Este año, además, ha incorporado un trabajo físico más exigente: "Hay que ponerse como un toro, nunca mejor dicho".

El asombro de sus compañeros de clase

Sus amigos del instituto, ajenos en su mayoría al mundo del toro, se sorprenden al conocer sus planes: "Para ellos es difícil de entender, pero yo lo comparo con una final de la Champions, el día más importante de mi vida". A pesar de la exigencia, Pérez también está comprometido con sus estudios y cursa segundo de Bachillerato.

Un reto que meditó varias veces

El novillero reconoció que la decisión de encerrarse en Las Ventas no fue inmediata: "Me lo pensé dos, tres y hasta cuatro veces". Durante una semana analizó otras encerronas históricas, como la de El Juli, y comprendió la enorme responsabilidad que supone. "Es un riesgo, pero me gustan los desafíos", afirmó.

Pérez reveló que próximamente visitará la finca de El Juli para prepararse mejor: "Estamos planeando pasar unos días en su finca y aprender de su experiencia". Destacó la importancia de estar mentalmente fuerte para superar cualquier dificultad que pueda surgir en la tarde clave.

Antes de Madrid, el novillero tiene citas importantes: "Este sábado arranco en La Flecha, luego vienen Albacete, Olivenza, Valencia y Zaragoza". Para él, cada festejo es fundamental: "Triunfar en estas plazas me dará confianza y seguridad para llegar a Madrid en el mejor momento".

El impacto de las redes sociales

El novillero también abordó la influencia de las críticas en redes: "A veces he pensado en desinstalarme Instagram, pero es una herramienta útil". A pesar de los comentarios negativos, mantiene su enfoque: "Hay que ser fuerte de mente y respetar todas las opiniones".

Pérez defendió la gestión de su carrera por parte de su apoderado, Juan Bautista: "Ha planificado todo de manera impecable". Si bien pudo haber debutado en plazas de primera categoría el año pasado, prefiere su evolución progresiva: "Este año llego con la confianza necesaria para afrontar retos mayores".

Compartir carteles mixtos configuras ha sido una experiencia enriquecedora: "Es una gran responsabilidad, porque inevitablemente te comparan con ellos". Sin embargo, también encuentra rivalidad en su propio escalafón: "Cuando un compañero corta una oreja, me sale la vena competitiva y voy a por todas".

Un sueño sevillano Y ALTERNATIVA EN NIMES

Aunque su despedida como novillero será en Madrid antes de su alternativa en Nimes, Pérez tiene la ilusión de presentarse en la Maestranza antes de su alternativa: "Me haría mucha ilusión reencontrarme con la afición de Sevilla, aunque sé que tendré mucha exigencia".

Entre tanto compromiso, el torero también tendrá que enfrentarse a otro desafío: la selectividad. "Me coincide un poco mal, empiezo el 3 de junio, pero primero está la encerrona en Madrid y luego los exámenes". Con un futuro brillante por delante, Marco Pérez afronta este 2025 como el año de su consagración.