Ganaderos al límite: "El agua subía y tuve que salvar a los animales"

Las recientes inundaciones han supuesto un auténtico desafío para el sector ganadero, especialmente para quienes viven cerca de los cauces de los ríos Tajo y Guadalquivir. Dos de los afectados han sido el joven ganadero Alfredo Ruano y el propietario de la cuadra de caballos de la Real Maestranza de Sevilla, Enrique Peña. Ambos han contado su experiencia esta semana en El Albero.

En la provincia de Toledo, Alfredo Ruano, de 30 años, vivió momentos de gran tensión cuando vio cómo el nivel del agua subía peligrosamente en su finca de Año Verde, en el Tajo. "El lunes por la noche vi que el río iba creciendo y lo que hice fue sacar los animales de la finca porque veía que me venían ríos cada vez más cerca", relató Ruano, quien tuvo que movilizar a veinte de sus reses para evitar una tragedia mayor. El agua alcanzó los dos metros de altura, y aunque aún no ha podido cuantificar los daños, el joven ganadero teme que sean considerables.

Mientras tanto, en Sevilla, Enrique Peña también ha sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales. Su explotación ganadera, situada cerca del barrio de Triana, se vio amenazada por la crecida del Guadalquivir. "No recordaba una crecida así desde el año 96. Lo que hemos vivido estos días es algo histórico", aseguró Peña. Aunque estuvo preparado para trasladar sus caballos a otro terreno, finalmente no fue necesario. Sin embargo, durante dos semanas los animales no pudieron salir de sus cuadras. "Son caballos muy duros, pero estar encerrados tanto tiempo puede afectarles en las plazas", explicó el ganadero, quien ya está centrado en la próxima Feria de Abril en Sevilla.

Ambos ganaderos están recuperando estos días la normalidad y deseando que las lluvias, tan necesarias para el campo, no vuelvan a convertirse en una amenaza para sus explotaciones.