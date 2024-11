Fuente Ymbro, la regularidad en 2024 y sus seis tardes entre Madrid y Sevilla el próximo año

Ricardo Gallardo, ganadero de Fuente Ymbro, pasó esta semana por el programa El Albero de COPE.es, donde habló sobre la notable temporada que ha firmado este año su ganadería.

"Desde que empezó la pandemia para acá veníamos funcionando medio bien, pero esta temporada es cuando ya se ha pegado el remate", declaró Gallardo, quien atribuyó esta regularidad a "tener los mimbres" y "un goterón de suerte".

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la presencia de la ganadería de Fuente Ymbro en Madrid. "Lo mejor que le puede pasar a una ganadería es que tenga toros para Madrid, que no es fácil", afirmó Gallardo, quien confirmó que para la próxima temporada tienen "dos corridas y dos novilladas" en para ser lidiadas en Las Ventas.

Sobre los toros más destacados de la temporada, Gallardo señaló que "el lote de Román" la tarde del 11 de mayo fue el que más se acercó al "ideal de bravura" que busca en sus reses. "Esa es la bravura que busca, no Ricardo, sino cualquiera que tenga una ganadería y sea ganadero. Ver cómo se venía y cómo se entregó después al final con esa edad, eso es lo más importante", explicó.

Plaza 1 Román, con el toro 'Oficial' de Fuente Ymbro en la pasada Feria de San Isidro

Otra tarde importante para Fuente Ymbro en Madrid fue en la Feria de Otoño con Roca Rey en el cartel. Una tarde muy dura en lo ambiental que Gallardo recuerda así: “Aquello fue duro, pero ganó él. Ahí le metió una goleada a todos aquellos que estaban allí pegando voces. Después, arrolló un poquillo la razón y, en el pase ese de pecho ya, se abandonó demasiado y le pegó la voltereta. Si no aquello no hubiese pasado, era de dos orejas, muy grandes”.

En cuanto a la rentabilidad de ser ganadero, Gallardo fue sincero: "Rentable, meterse a ser ganadero, por la rentabilidad que le vaya a ganar, eso no, seguro que no". Sin embargo, destacó que "no les cuesta el dinero" debido a los sitios donde lidian.

Sobre la situación del campo bravo tras la pandemia y la reducción de camadas, el propietario de Fuente Ymbro desveló en El Albero que “este año se ha notado menos, pero cuando más se va a notar va a ser el siguiente. Ten en cuenta que en los años esos nosotros herramos 245-250 machos, y después ya los que se van para lidia en el 2025 fueron 150. Son 100 machos menos.

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Gallardo habló sobre el regreso de Fuente Ymbro a la Feria de Abril de Sevilla. "Sevilla, claro que se echa de menos. Esa es una plaza, para mí es de las mil plazas. El año que viene estaremos cuatro tardes en Madrid, dos en Sevilla", confirmó.

Por último, Gallardo resaltó la dificultad de mantener la regularidad hasta el final de la temporada y poder cumplir con todos los compromisos. "Eso es lo que intentamos siempre, emparejar las corridas lo antes posible. Nosotros lo que sí hacemos siempre es que cogemos y vendemos o colocamos el 90% de las corridas. Y siempre me guardo ahí una corrida o una corrida y media", explicó.