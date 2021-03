El delicado homenaje de Roberto Leal a Álex Casademunt

El cantante Álex Casademunt ha perdido la vida esta madrugada en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró. Casademunt, que saltó a la fama con su participación en la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha muerto a los 39 años.

El fallecimiento de Casademunt ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".​

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, con quien grabó el popular tema "Dos hombres y un destino". Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco "Aún hay más", que incluía el hit "Te quiero más".

En 2003 decidió iniciar una carrera en solitario y ese mismo año lanzó el álbum "Inquietudes", con 14 temas, entre ellos "Jugándome la vida entera", que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.

A partir de ese año empezó a presentar y participar en programas de televisión, como "Los Lunnis" y "¡Mira quién baila!", de TVE, o "Crónicas marcianas", de Tele 5, y a actuar en series televisivas como "La sopa boba", de Antena 3, junto a Lolita Flores o María Barranco.

Las figuras de OT se despiden de Álex

Su compañera Natalia ha sido la primera en pronunciarse sobre esta triste noticia, incrédula sobre lo que estaba sucediendo ante la falta de información y confirmación por parte de la familia o fuentes oficiales. "Decidme que es mentira, por favor", ha escrito.

También su compañero Alejandro Parreño, que no da crédito a lo sucedido. "No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr", ha expresado, roto de dolor por la pérdida de su compañero y amigo. Y es que en la primera edición de 'Operación Triunfo' siempre fueron todos una piña y así lo demostraron en el reencuentro que protagonizaron hace unos años en el Palau Sant Jordi, donde pudieron volver a cantar sobre el escenario tras años sin hacerlo.

La despedida de Roberto Leal a Álex Casademunt

Son muchos los amigos y compañeros que han querido despedirse de Álex Casademunt tras un fallecimiento tan repentino como trágico. Entre ellos, uno de los mensajes más conmovedores por su simbolismo y su brevedad es el del presentador Roberto Leal. Al andaluz, actualmente al frente de 'Pasapalabra', fue también presentador de OT y compartió momentos con el cantante catalán. Roberto ha querido recordarlo con un tuit y una fotografía.

Un corazón roto y una fotografía de Álex de niño. Un mensaje que dice mucho sin ninguna palabra. Descanse en paz, Álex Casademunt.