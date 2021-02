Yolanda Díaz, sin palabras tras las preguntas de Cintora: "No comprendo bien"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha concedido esta mañana una entrevista en el programa de TVE, 'Las Cosas Claras', donde ha sido preguntada por las quejas de algunos ciudadanos ERTE para recibir el pago, a lo que ella ha contestado que "el sistema público de empleo está reforzado con 1.500 personas interinas". A continuación, ligeramente confundida, ha dicho: "Desde luego no comprendo muy bien lo que está pasando con este dato y esta afirmación que hacéis. Creo que no es real salvo casos que puedan existir puntuales".

Una respuesta que ha criticado el portavoz Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó. "El SEPE colapsado, con 300.000 ERTE sin pagar y una sobrecarga del 300%. Desde el SEPE anuncian huelga de funcionarios, en marzo, a no ser que se refuerce la plantilla. Y Yolanda Díaz: “no comprendo muy bien lo que está pasando (..) este dato creo que no es real...”", ha escrito Cantó en su cuenta de Twitter.

El SEPE colapsado, con 300.000 ERTE sin pagar y una sobrecarga del 300%.



Desde el SEPE anuncian huelga de funcionarios, en marzo, a no ser que se refuerce la plantilla.



Y Yolanda Díaz: “no comprendo muy bien lo que está pasando (..) este dato creo que no es real...”��‍♂️ pic.twitter.com/qhaTyVDqpi — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 5, 2021

Yolanda Díaz ha señalado, además, que "no le consta" que haya colapso ni nada semejante y que los ERTE pasan primero por la autoridad laboral competente, por lo que "hasta que no llegan al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)", no puede ser abonado.

"El trámite es de la autoridad laboral autonómica, pero ese colapso no es real", ha dicho, tras afirmar que los problemas, casi siempre, se deben a errores de tramitación.

"No son suficientes"

Yolanda Díaz, ha afirmado que los ERTE no son suficientes para los sectores más afectados por la pandemia y ha indicado que sería "bueno" abrir una reflexión con las comunidades autónomas y los sectores para ver cómo se les puede ayudar.

"En nuestro país estamos viviendo una crisis sin precedentes y es cierto que las previsiones que teníamos se están alargando, porque no estamos en un proceso de inmunidad de la población y se está retrasando más de lo previsto", ha remarcado Díaz donde, no obstante, ha subrayado que los niveles de protección son "brutales".

EFE/ MariscalMariscal

Díaz ha recordado que el turismo es "un poco más del 12% del PIB" del país, por ello ha señalado que sería bueno abrir una reflexión con el sector para ver cómo se puede ayudar conjuntamente con las comunidades autónomas.