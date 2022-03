Xavier Sardá desvela los motivos por los que dejó 'Crónicas Marcianas': "Se sufre"

La noche del miércoles, María Casado volvió a formar parte de la parrilla de TVE al frente de 'Las tres puertas'. En esta ocasión, la presentador contó con Isabel Coixet, Lolita y Xavier Sardà como invitados. Todos ellos hicieron un repaso tanto de su carrera profesional como de su vida personal, contestaron a las preguntas de la presentadora, que dedicó uno minutos en exclusiva a cada uno de los entrevistados.

En primer lugar, habló con Coxet sobre sus películas, aunque también tuvo tiempo para hablar de su parte más personal, haciendo hincapié en su pasado y su sensibilidad, además de su futuro profesional. Acto seguido, al cruzar una de las puertas, la directora se encontró con Lolita Flores. Con ella habló de su madre, a quien aseguraba sentirla cerca en todo momento. De la misma manera, la cantante también se acordó de su padre y lamentó que no se le hubiese dado el reconocimiento que merecía por "ser el verdadero creador de la rumba catalana, simplemente porque le llevaba 10 años más a Peret".

Asimismo, Lolita confesó que está en proceso de mudarse a Barcelona por diferentes proyectos: "Voy a empezar una cosa de ficción, que no se puede hablar de momento, pero voy a venir a hacer una serie. Además, grabaré la nueva edición de Tu cara me suena y ojalá me llame Isabel Coixet pronto para hacer una película y la hago gratis. Bueno, gratis, gratis no, pero te hago una rebaja".

Posteriormente, llegaba el turno de Sardà, quien sorprendió a la presentadora nada más llegar al alabar su comportamiento en la entrega anterior por no reprimir sus emociones frente a las cámaras y echarse a llorar. "Aquel disgusto fantástico es de una sinceridad pasmosa que me parece un atrevimiento", señalaba el comunicador, lo que la conductora del espacio recibió muy agradecida: "Salió de verdad".









"Lo dejé porque quise"



En ese momento, el presentador le aconsejó que no se preocupase tanto de la audiencia porque "tampoco está tan mal". A raíz de esto, Casado quiso señalar las elevadas cifras que obtuvo 'Crónicas Marcianas'. Ante esto, Sardà declaró que no eran "justas" porque la televisión no estaba tan fragmentada.

"Una de las mejores noches fue gracias a la final de un Gran Hermano, pero dos datos altos, aunque malos para mí, fueron por el asesinato de Ernest Lluch, cuando llegamos a un 40% que ojalá no hubiéramos tenido, y luego por los atentados de los trenes en Madrid. Cuando batíamos audiencia por un reality me encantaba pero otras por hechos tan difíciles no", aseguraba el comunicador.

Además, aseguró que nunca volvería a ponerse al frente de un late night como 'Crónicas Marcianas': "No volvería, no tendría sentido. Me lo pasé bien y mal. Se sufre y se disfruta". Por estos mismos motivos fue por los que decidió dejar el programa: "Fueron 8 años y lo dejé porque quise. Me fui por el horario, no sabía dormir por la mañana. He hecho televisión durante años pero ahora mismo no te envidio nada. Cuanto más mayor se hace uno, más respeto le da a uno estar en un plató".