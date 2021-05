El ataque personal de Xabier Fortes a Hermann Tertsch tras criticar a su programa: “Todo tipo de sustancias”

El presentador del 'Canal 24 horas', Xabier Fortes, atacaba duramente este viernes al eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, después de sus críticas a la forma en la que había entrevistado en la noche del jueves a Macarena Olona. Todo ello a raíz de una tensa entrevista en la que la diputada del partido de Abascal tenía que hacer frente a un duro cuestionario por parte del periodista gallego, que cuestionaba las propuestas de su partido para resolver la crisis migratoria que está teniendo lugar en los últimos días en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Concretamente, la tensión se palpaba cuando Olona defendía que, desde su partido, habían instado al Gobierno ha hacer uso de una intervención del Ejército en la frontera con Marruecos. Algo que, defendía el presentador de 'La noche en 24 horas', sí que se había producido, ante lo que respondía la parlamentaria que habían sido “cuatro militares”. En ese momento, la discusión giraba entorno a unos polémicos tuits de Tertsch sobre las imágenes en las que un inmigrante llora en el hombro de Luna, una trabajadora de Cruz Roja, que trataba de consolarle.









“Sí que tengo que decir, muy claro, que Hermann Tertsch, si es el tenor literal del tweet que me has mencionado, haya llamado abusador o idiota a alguno de los dos”. Fortes insistía recalcando las palabras exactas del miembro de Vox: “La víctima y la salvadora o el abusador y la idiota” “Yo no voy a rechazar manifestaciones de Hermann ni de ningún otro compañero”, se mantenía Olona.





Tertsch, contra las preguntas de Fortes



Así, el eurodiputado de Vox no dejaba pasar la oportunidad para responder al presentador gallego a través de Twitter: “Tienen en el plató a la mujer más interesante y brillante de la política española y los mendrugos de Fortes y Escolar pierden el tiempo hablando de un tuit mío en el que denuncio a los falsarios que hacen el gilip*ll*s con la seguridad de los españoles. Una verdad palmaria”, se quejaba ante las preguntas a Olona.

Pero el europarlamentario del partido de Abascal iba más allá, y llamaba a Fortes “amanuense”, una suerte de copista que reproducía los libros a mano. “Esa tropa hipócrita se dice escandalizada con un tuit mío con muy pertinentes preguntas. Son los amanuenses de esa banda cuyos miembros se dicen dispuestos a asesinar al Rey e infantas, socios de las FARC que secuestran y violan niñas, amigos de asesinos cual Maduro o Sentrich”.

Esa tropa hipócrita se dice escandalizada con un tuit mío con muy pertinentes preguntas. Son los amanuenses de esa banda cuyos miembros se dicen dispuestos a asesinar al Rey e infantas, socios de las FARC que secuestran y violan niñas, amigos de asesinos cual Maduro o Sentrich. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) May 20, 2021









Xabier Fortes, a Tertsch: “Así escribes lo que escribes, de madrugada”



El periodista gallego, objetivo habitual de críticas por parte de sectores de la derecha en redes sociales, no se cortaba a la hroa de responder y lanzaba una grave acusación al eurodiputado, del que sugería que escribe sus mensajes en redes sociales bajo los efectos de alguna sustancia: “Tú sí que eres un amanuense... De todo tipo de sustancias, y así escribes lo que escribes, sobre todo de madrugada. Hazte un favor y cuídate, que ya tienes una edad”.

Eso sí, apenas unos minutos después de publicar en mensaje en su perfil oficial de Twitter se decidía a borrarlo en un gesto de arrepentimiento. No obstante, el tweet ha permanecido el tiempo suficiente para que algunos usuarios lo hayan rescatado.