Woody Allen habla alto y claro en 'El Hormiguero': "Hay muchos tontos"

Este miércoles, 'El Hormiguero'tuvo la oportunidad de contar con un invitado muy especial. Woody Allen, uno de los directores estadounidenses más admirados del mundo, intervino en el programa de Pablo Motos, desde su casa en Nueva York, para promocionar su nueva película, 'Rifkin’s Festival', que se estrenará este viernes tras presentarse en el Festivan de San Sebastián.

Tras conversar con el cineasta de su futuro profesional, el presentador quiso hacer hincapié en cómo esta viviendo Allen está pandemia mundial generada por el coronavirus, por la que lleva confinado en su casa desde el mes de marzo. "Es como una maldición terrible en todo el mundo y también a título individual porque llevamos confinados en casa meses", declaró el director.

"Es una cosa espantosa y no va a cambiar hasta que no tengamos la vacuna y la gente se vuelva a sentir segura para salir e ir al cine, al teatro, a los restaurantes...", continuó contando el actor.

De la misma manera, el comediante quiso manifestar su opinión sobre el comportamiento de la sociedad en una situación tan complicada como esta. "Me ha sorprendido cuanta gente del mundo ha hecho tanto el tonto. La pandemia podría haber sido mucho más leve y mucho más corta si todo el mundo se hubiera comportado bien... Yo pensaba que en el mundo había un número limitado de tontos, pero no me daba cuenta de que, en realidad, había tantos. Tantísimos.", apuntó. "Además, los hay en puestos de liderazgo, cargos intermedios y en trabajos normales. Lo han hecho todos fatal y han prologado la difusión del virus", concluyó.

�� #WoodyAllen: “La pandemia podría haber sido mucho más leve y mucho más corta si todo el mundo se hubiese comportado bien... pensé que había un número limitado de tontos en el mundo” #WoodyAllenEHpic.twitter.com/PNOV7jChDj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2020

Por otro lado, el actor estadounidense habló de cómo se enfrenta a las críticas después de tantos años de trayectoria en la gran pantalla. "No me he leído ni una entrevista ni crítica sobre mí desde hace 45 años, me parece un error gravísimo", reconoció.

"No es que me sienta vulnerable, pero cuanto menos pienses es mejor. Es mejor trabajar y no leer nada sobre lo maravilloso u horrible que eres. Es inútil y no sirve para nada", agregó. "Lo que merece la pena es el trabajo", apuntó Allen.

El director habla sobre su retirada profesional

Además, Allen se ha sincerado con Pablo Motos y le ha comentado que su retirada del mundo del cine cada vez está más cerca. "La próxima película que ruede será mi número 50. Alguna vez he pensado que con 50 películas son bastantes, pero no sé, habrá que ver cómo está el mundo", afirmó el director.

"Me gustaría hacer una película más, me voy a replantear las cosas y ver qué pasa", añdió. "Seguiré o a lo mejor no, y es más divertido relajarme y escribir libros. Ahora mismo no te lo puedo decir, pero por lo menos una película más", confirmó, además de reconocer que ya tiene claro el argumento de su próximo largometraje.