Willy Bárcenas se posiciona en 'La Sexta Noche' sobre el encarcelamiento de Pablo Hasél: "Un Nelson Mandela"

El pasado martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Como consecuencia, el miércoles, muchos manifestantes asaltaron las calles de Madrid para quejarse de lo sucedido con el rapero, lo que ha provocado destrozos y varios heridos. La protesta ha dejado en la capital 19 detenidos y 55 heridos, entre los que 35 son policías. Algo similar ocurrió en Barcelona, donde terminaron con 29 personas detenidas y 8 heridos. Además de destrozos en locales, comercios, escaparates... Lo que se repitió este sábado en la ciudad catalana.

Estas imágenes han acaparado todos los platós de televisión. Es por esto por lo que, este sábado, 'La Sexta Noche' volvió a poner el tema sobre la mesa de debate. Como es habitual en este programa, Iñaki López contó con la colaboración de varios tertulianos de diferentes ideologías, pero, además, recibió en el plató a Taburete. Willy Bárcenas y Antón Carreño visitaron el espacio de La Sexta para analizar la actualidad y hablar de las últimas polémicas.

Nada más empezar, el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas opinó acerca de las manifestaciones provocadas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Ante la pregunta del presentador, el cantante parecía tenerlo claro y opinó que creía que nadie debería ir a la cárcel por decir "burradas".

"Puedes protestar de muchas maneras"

"Sea la burrada que sea, no le veo sentido a que te metan en la cárcel por eso", contestó muy seguro, haciendo hincapié en que, en este caso, Hasél "tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, de enaltecimiento del terrorismo".

"Al final, lo de la Corona, que es lo menos importante, la gente lo saca como: 'le han condenado por cantar contra el rey'. Hombre, yo creo que lleva todo eso detrás", explicó Bárcenas. "A ver qué ídolos construimos, porque tampoco me parece que haya que hacer un Nelson Mandela de este señor", concluyó el vocalista, muy crítico.

Por otro lado, Antón Carreño opinó que "meter a alguien en la cárcel o condenarlo por lo que ha dicho no está bien". A pesar de ello, no están de acuerdo con la manera de protestar: "No creemos que esa haya sido una protesta que tenga ningún tipo de sentido; no se puede estar alentando a la gente a que haga violencia o que mate a gente". Asimismo, Carreño comentó que no le parece bien "que un artista haga ese discurso porque influye a mucha gente". "Puedes protestar de muchas maneras, pero no así", sentenció.