La voz de 'Saber y Ganar' lanza un claro mensaje antes de su último programa en TVE

El día ha llegado. Finalmente'Saber y Ganar' dirá adíos a su voz en off, a su narrador, al hombre que todo lo sabe. Juanjo Cardenal deja el programa después de más de veinte años acompañando a todos los espectadores en las tardes de La 2. Se ha convertido en inseparable de su amigo y presentador del programa, Jordi Hurtado; un Jordi que le costaba contener la emoción el día en el que fue homenajeado.

El locutor es consciente de que hoy será un día muy especial, y por ello ha querido avisar previamente a todos sus seguidores en redes sociales de que efectivamente, se despide de manera oficial del programa. "Hoy es mi último Saber y Ganar", así se ha dirigido a toda la gente en Twitter, no sin antes agradecer el apoyo de toda la audiencia: "Quiero mandar un gran abrazo que os abarque a todos sin excepción alguna. Seguiremos en contacto."

Las reacciones, obviamente no se han hecho esperar, Juanjo es una persona muy querida y entrañable, una de esas figuras a las que sencillamente, nunca se puede odiar. En general la palabra "gracias" es bastante recurrente en todos los mensajes, y por supuesto el reconocimiento a su trabajo y a sus años de profesión. Merece una pausa y un descanso después de tanta fidelidad a una idea, a un formato y a un programa, a 'Saber y Ganar'.

¡Muchísimas gracias por todo, Juanjo Cardenal! Si quisiera, si no es indiscreción, que nos contaras por qué el cambio de opinión desde que dijiste hace un tiempo "no me voy hasta que me echen". Un abrazo grande y a disfrutar.