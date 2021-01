Vicente Vallés destapa el verdadero objetivo de las palabras de Iglesias sobre Puigdemont: "Una oportunidad"

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de Antena 3, ha analizado en su último programa las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en su última entrevista con Gonzo en 'Salvados', donde comparó la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas con la que tuvieron que realizar muchos exiliados republicanos durante la guerra civil y el franquismo.

En este sentido, Vallés ha querido analizar las consecuencias que para el independentismo catalán han tenido las palabras del principal socio de Pedro Sánchez en la coalición y actual vicepresidente del Gobierno: "Dos días después se sigue manteniendo el debate sobre estas palabras del vicepresidente segundo del Gobierno de la Nación comparando a los exiliados del franquismo con el prófugo Puigdemont".

Las polémicas palabras de Iglesias sobre Puigdemont

"Pues lo digo claramente, creo que sí, pero creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones. Se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas", explicaba el vicepresidente del Gobierno en la entrevista concedida al programa de La Sexta.

En este sentido, Vicente Vallés ha dado paso a la reacción que el propio líder de la formación morada ha tenido este martes sobre este tema: "Hoy Pablo Iglesias no solo no ha dado un paso atrás, sino que se ha reafirmado en sus palabras y ha atacado a quienes le critican".

"Claro que los contextos históricos son diferentes, pero no es porque lo digo yo. Eso es indiscutible. Por supuesto que todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad como no podría ser de otra manera, pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no", ha señalado el vicepresidente del Gobierno justo antes de la entrada a un acto oficial.

Vicente Vallés analiza las consecuencias de las palabras de Iglesias

A raíz de estas palabras, Vicente Vallés ha analizado los últimos movimientos en el independentismo catalán, que se han producido a consecuencia de las palabras de Iglesias el pasado domingo en 'Salvados'.

Iglesias, un regalo para el fugado Puigdemont. pic.twitter.com/cpmUUBiLWq — Hugo Manchón (@hugomanchon) January 19, 2021

"La novedad del día es que Puigdemont y sus abogados han visto una oportunidad en esas declaraciones de Iglesias y anuncian que las van a utilizar para defender al que fuera presidente de la Generalitat ante el Parlamento Europeo, donde está en pleno suplicatorio para que se levante su inmunidad de eurodiputado. La sucesión temporal es interesante porque la semana pasada Puigdemont se explicó ante el Parlamento en Bruselas. Ahora el ponente está redactando su informe y este domingo, entre una cosa y la otra, el vicepresidente segundo del Gobierno español aparece en televisión para declarar públicamente que Puigdemont es un exiliado como los del franquismo. Ahora los abogados de Puigdemont disponen de esa declaración en favor de su defendido", explicaba el presentador tras analizar minuciosamente las palabras del líder de Unidas Podemos el pasado domingo.

