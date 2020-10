Vicente Vallés, alto y claro a Fernando Simón por señalar los comportamientos individuales: "O se improvisa"

Este lunes, Fernando Simóndio una rueda de prensa en la que comunicó a los espectadores la situación actual de la pandemia por coronavirus. "No ha llevado a una bajada en los casos y hemos observado en los últimos días un ligero incremento que no es tan radical como en otros países y que podría deberse a las ondulaciones que siempre observamos cuando hay una fase de estabilización, pero no tenemos ninguna seguridad, observando lo que está pasando en otros países, que eso vaya a ser así", comenzó explicando.

Además, el experto reconoció que se ha observado un "suave descenso" pero que, a pesar de ello, se avecina "un suave incremento". No obstante, cree que "con lo que estamos viendo en Europa podría ser que subiera". Es por esto por lo que pidió que sigamos siendo "precavidos": "No podemos garantizar que no estemos en esa fase de estabilización pero hay que tener mucho cuidado".

"Ahora, para evitar que tengamos que implementar medidas muy duras a nivel poblacional, la aplicación a título individual de esas medidas pueden evitar que se tengan que aplicar", concluyó.

Estas advertencias por parte del especialista se deben a que, tal y como ha explicado, las épocas de frío facilitan la transmisión de los virus respiratorios: "Es esperable que en el periodo de invierno, si no tenemos mucho cuidado toda la población con las medidas de precaución, puedan volver a subir de nuevo las incidencias".

Tras estas declaraciones, Vicente Vallésha mostrado su opinión en 'Antena 3 Noticias' contra Simón por su inistencia en que se extremen las precauciones y se lleven a cabo todas las normas de seguridad contra la covid-19.

La dura respuesta de Vicente Vallés

"Pero Fernando Simón ha matizado que ninguna de las ciudades de más de 100.000 habitantes de esos territorios cumple los criterios. Ahora pone el foco fundamentalmente en la actitud individual de cada ciudadano", ha apuntado tras asegurar que Aragón y La Rioja cumplirían las medidas que llevaron a Madrid al Estado de Alarma.

"La gran duda, más allá de los comportamientos individuales, es si hay un plan, si existe una estrategia para enfrentarse al avance del virus o si, por el contrario, se está improvisando cada día", ha seguido comentando Vallés a la defensiva. "Y, en su caso, si es razonable que ante problemas similares cada cual tome sus propias decisiones que a menudo nada tienen que ver las unas con las otras", ha agregado.