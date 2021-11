Verónica Forqué abandona "MasterChef celebrity" por agotamiento

El agotamiento ha podido finalmente con la estrella de la sexta edición de "MasterChef Celebrity", la actriz Verónica Forqué, quien ha abandonado voluntariamente el programa emitido este lunes, a las puertas de la semifinal, por no encontrarse físicamente preparada.

"Hay que ser coherente y, si no puedo más, no puedo más", ha apuntado la actriz de 65 años, quien se ha presentado en el plató del concurso (que fue grabado hace meses) para anunciar su decisión. Forqué ya se había retirado en la prueba final del programa anterior por el mismo motivo y finalmente no ha podido continuar en el concurso culinario.

La intérprete de "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" ha sido la gran sensación de esta edición del concurso en el que personalidades famosas luchan por ver quién cocina mejor y sus histriónicas actitudes no han estado exentas de polémica en las sucesivas pruebas, especialmente en las de equipos, donde ha tenido algunos enfrentamientos con sus compañeros.

Aun así, en su despedida han tenido palabras de cariño. "Gracias por estos momentos que nos has regalado, has sido el gran descubrimiento", ha apuntado el cantante David Bustamante.

"Esta edición se va a recordar como la edición de Verónica Forqué", ha apuntado por su parte el humorista Miki Nadal. Los dos, junto con la actriz Belén López, el periodista Juanma Castaño y la actriz Carmina Barrios son los cinco concursantes que todavía luchan por convertirse en ganadores de esta edición en la que también participaron otras personalidades como la actriz Victoria Abril.

En una entrevista grupal en la que Efe estuvo presente en el mes de septiembre, Forqué ya avisaba que iba a ser una edición llena de humor. "Es que hemos perdido los papeles, todos, pero luego los hemos recuperado. Ha sido tan divertido... Allí todos éramos igual de desgraciados. Allí no te llevan la maleta, te la llevas tú. Es un programa donde la humildad está presente todo el tiempo, o eres humilde o fatal", contaba.

"Cuando los jueces te dicen "¿Lo que tú has hecho quieres que lo probemos?" Y, claro, tú pierdes los papeles, pierdes tu lugar en el mundo. Te conviertes en una desgraciada con un mantel todo pringado, es muy humillante", aseguraba la actriz, cuya despedida ha vuelto a convertirse este lunes (igual que en los lunes precedentes) en uno de los temas más comentados en redes sociales.