Una reportera de Telemadrid la lía al hacer una pregunta a Almeida y se disculpa de inmediato: "Por favor"

El pasado lunes, todos los espacios informativos fueron acaparados por las elecciones del 4-M, dado que , este martes, se sabrá en qué manos estará la capital. La campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid ha sido de las más polémicas que se han visto en los últimos tiempos. Los candidatos han protagonizado momentos muy llamativos y enfrentamientos, además de intercambiar insultos y malas palabras.

Es por esto por lo que 'Zapeando' también ha dedicado gran parte de su contenido a la previa de las elecciones. Sin embargo, el espacio ha querido hacerlo con su habtiual toque de humor y ha querido empezar por mostrar algunos de los momentos más llamativos que han protagonizado los políticos estos últimos días.

"El día de ayer, era el día perfecto para preguntarle al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un poquito por todo. Pues mirad la metedura de pata de Eva Rubio, reportera de Telemadrid, en pleno directo", comentó Dani Mateo, dando paso a un vídeo que se emitió en Telemadrid el pasado domingo 2 de mayo, con motivo del 'Día de la Comunidad de Madrid', que coincidió con el 'Día de la madre'.

En las imágenes se puede ver cómo, tras abordar algunos temas en relación a la capital para hacer hincapié en el 'Día de la Comunidad de Madrod', la reportera también quiere hacer referencia al primer domingo de mayo, día dedicado a todas las madres. "¿A felicitado ya a su madre?", quiso saber la comunicadora para aportar un argumento más alegre, dado que habían hablado de los difícil que es celebrar una festividad en plena pandemia.

"No, no he podido felicitarla", respondió el político del PP, aparentemente incómodo por la pregunta que le acababa de hacer. "No... Desgraciadamente, mi madre ha fallecido", contaba el alcalde a la reportera de Telemadrid, quien se quedaba totalmente descolocada, intentando buscar una respuesta para salir del apuro. "Ma acuerdo de ella, desde luego, todos los días y ese es el mejor homaje que la puedo hacer", aseguraba Almeida para salir del paso.









La reacción de la reportera de Telemadrid

"Disculpe", le decía Eva Rubio muy arrepentida y protagonizando un gran 'tierra trágame' con el alcalde de la capital. "Nada, por favor. Nada", le aseguraba Almeida, dejándole claro que aceptaba sus disculpas y que no pasaba nada, ya que no le importaba hablar de ello.

"Pues nada, se ha quedado buena tarde. Otra cosa alcalde, ¿Sabe cuando van a hacer zanjas en Madrid? Es para meterme dentro", comentaba Miki Nadal, haciendo alusión al momento incómodo que había pasado la reportera de Telemadrid. "Esto es lo que se llama un tierra trágama de manual, lo que ha hecho esta muchacha", señalaba el colaborador de La Sexta.

Ángela de Navasqüés Cobián Ruiz de Velasco, madre de José Luis Martínez-Almeida, falleció el pasado 2019 tras una larga enfermedad. El alcalde mantenía una fuerte relación con su madre, ya que tenían en común su amor por el Atlético de Madrid. "Yo soy del Atlético porque mi madre me hizo del Atleti llevándome al Calderón con seis o siete años. Ella fue la que me inoculó el veneno y nunca se lo podré agradecer lo suficiente", ha reconocido el político en varias ocasiones.

Su admiración por el quipo era tan grande que, según contó Almeida, él y sus hermanos decidieron poner una "frase muy atlética" en su lápida: "Mi madre es la que me inculcó el sentimiento. Y era la única que no dejaba de creer. Cuando murió, en su esquela, todos los hermanos decidimos que pusiese 'nunca dejó de creer".