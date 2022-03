Una reportera de Telecinco se rompe al contar lo que ha vivido en la frontera de Ucrania: "Con el dolor"

Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron, el programa de Telecinco dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde que comenzó la guerra iniciada por Rusia en territorio ucraniano, todos los medios se encuentran allí para informar en primera persona sobre lo que está sucediendo, incluido 'El Programa de Ana Rosa'.

Para profundizar en esta situación, Pardo realizó una conexión en directo con la corresponsal Sol Macaluso, quien estaba intentando cruzar la frontera a Polonia. Fue entonces cuando la reportera protagonizó un complicado momento al contar cómo había estado viviendo estos días en Ucrania: "La situación que estamos viviendo con el equipo es particularmente sensible, porque nos acercamos a la frontera, lo que indica que la familia de mi camarógrafo y mi guía cruzan y ellos se quedan aquí en el país".

"Para quienes trabajamos en prensa es diferente que para quienes no lo son... La familia de mi camarógrafo, al no tener acreditación de prensa, a lo mejor tiene que hacer muchas horas de cola. Estamos hablando de hasta veinte o veinticinco horas para poder cruzar la frontera, y con un niño pequeño", comenzaba contando Macaluso tras confesar que para ellos "sería más fácil, pero no quieren separarse". "Nuestro guía nos ha pedido muy emotivamente que nos llevemos a su hija, por favor", contaba entonces, rompiéndose en pleno directo.

"Danna está con una compañera de nuestro equipo"



"Nuestros maravillosos y estupendos chicos se encargan de eso. Con el dolor, además, que implica tener que saber que se van a separar de su familia", contaba la periodista muy emocionada. "A esta gente la conozco desde hace más de un mes. Hemos compartido todo el día información y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que vengan y te digan 'por favor, llévate a mi hija. Hazte cargo de ella y que no le falte nada'. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras", confesaba entre lágrimas tras asegurar que ella "es su familia ahora": "Es mi hermana".

"Yo hablé con mi familia y también con nuestro equipo de trabajo en Madrid. El tiempo que haga falta y lo que haga falta. Nosotros ahora somos una familia numerosa y grandiosa de personas increíbles", aseguraba la reportera tras reconocer que no tienen claro cuando la pequeña podrá reencontrarse con sus padres. Asimismo, contaba que el padre de la niña se ha marchado a buscar a su mujer "a cuarenta minutos de Kiev, mientras sus padres todavía están en un refugio en Kiev, pero no quieren abandonar la capital".

La periodista seguirá informando del conflicto desde cerca, pero cumpliendo con su promesa. "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde Leópolis. Siento la responsabilidad de informar de algo que he contado. Lo primero explicar que la niña que iba a venirse conmigo a España no es la hija de mi cámara, sino la de mi fixer. Yo iba a regresar a España hoy o próximamente, pero por mi compromiso con la profesión he decidido quedarme en Ucrania unos días más. A la hija de nuestro fixer se la lleva una pequeña gran gigante de nuestro equipo que regresa a España y va a estar muy bien cuidada. Ojalá se pueda reencontrar pronto con su familia", contaba la periodista desde sus redes sociales. "Danna está con una compañera de nuestro equipo y se van a Barcelona. Ahora están de Camino a Varsovia, Polonia, y están muy bien", afirmaba.