Una reportera de Telecinco, obligada a disculparse por lo que pasó en directo con Piqueras: "Avergonzada"

El aumento de contagios por coronavirus está acaparando todos los espacios informativos, dado que la pandemia está lejos de frenarse como consecuencia de la variante ómicron. Como consecuencia, el plan de vacunación sigue en proceso con la dosis de refuerzo y se están barajando otros tratamientos para combatir la covid-19. Este lunes, ‘Informativos Telecinco’ dio a conocer el caso de un paciente de coronavirus que recibió un tratamiento con ozono en la UCI del Hospital Universitario San Jorge y que falleció la semana pasada.

A petición de la familia del fallecido, un juzgado de Huesca autorizó la aplicación de ozonoterapia. Esto se llevó a cabo a pesar de ir en contra del criterio médico del centro por falta de evidencia científica. Aunque no había evidencias científicas que aseguraran la efectividad de la terapia, esta se llevó a cabo por autorización judicial y un equipo médico externo al hospital se desplazó hasta el mencionado hospital para iniciar esta terapia. Por este motivo, el Hospital Universitario San Jorge queda exento de cualquier responsabilidad.

Como consecuencia, el equipo del espacio de Telecinco se trasladó hasta la puerta del hospital para informar de lo sucedido. Lara Escudero fue la reportera elegida para comunicar la noticia a los espectadores. Sin embargo, no fue un buen día para la periodista. Pedro Piqueras dio paso a la compañera, quien arrancó inmediatamente a narrar la información. No obstante, de pronto, se quedó en blanco y tuvo que acudir a su móvil para poder continuar con la noticia. A pesar de ello, para mantener el ritmo del informativo, el espacio decidió devolver la palabra al presentador para resolver el error de la reportera.









"Hoy ha sido un mal día"



“El paciente llevaba tiempo en la UCI y la familia solicitó al hospital que le suministrara la ozonoterapia, pero el centro se negó porque al parecer no existen evidencias científicas que avalen la efectividad de este tipo de terapias”, comenzaba contando Escudero. “La familia recurrió a la justicia, un juez autorizó el tratamiento, pero…”, señalaba cuando, de pronto, se quedó en blanco en pleno directo y miraba su móvil para saber cómo seguir. “Disculpen, eh…”, se disculpaba con la audiencia.

Acto seguido, la conexión volvió a Piqueras y el informativo continuó con normalidad. A pesar de ello, la periodista quiso hablar de su error en redes sociales y reconocer su lapsus, además de disculparse con el público: “Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado ‘ahí’. A tod@s por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info”.

“Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos…”, zanjaba, asumiendo su fallo públicamente. A raíz de esto, como resultado de su sinceridad, muchos compañeros de profesión han dedicado unas palabras a la reportera de Mediaset y le han mandado todo su cariño.

