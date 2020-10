Una presentadora de Antena 3 confiesa el acoso que ha recibido en Instagram: "Vamos a terminar desquiciados"

Esther Vaquero es uno de los rostros más reconocidos de la parrilla de Antena 3. La periodista lanzaba un mensaje en redes sociales sobre algo inaudito que le ocurría hace poco tiempo: “Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora. Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados”, aseguraba.

Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora ?￰゚マᄏ‍♀️

Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. #ParenElMundoQueMeQuieroBajar — Esther Vaquero (@EstherVaqueroH) October 4, 2020

Un mensaje que acumula en Twitter 122 retweets y casi 2.000 'likes'. Algunos usuarios se tomaban con humor lo que le ocurría a Vaquero. Entre los mensajes más divertidos están: “Es que ya te vale Esther, no tienes excusa eh...” o “Ni caso, viva la libertad Esther”. Hace poco tiempo, una anécdota durante uno de los informativos que presentó se difundió rápidamente por redes sociales.

Durante el espacio, se realizó una conexión con uno de sus reporteros y un rótulo situaba por error Torremolinos en la provincia de Alicante. Un traspiés que molestaba a algunos ya que se estaba informando sobre el cierre de una discoteca. “Vale que lo han hecho muy mal en esa discoteca, pero mandar Torremolinos a Alicante para asegurar las medidas de distanciamiento es pasarse un poco, ¿no?”, afirmaba un usuario.

Ahora, Esther Vaquero vuelve a crear un encendido debate en redes sociales, ya que como te adelantábamos la señalaban por no llevar mascarilla. Algo que ella misma desmentía ya que la fotografía es de hace un año. Cuando no incidía de lleno el coronavirus en nuestras vidas.

Así ha sido el último homenaje a las víctimas por la covid-19

La playa de la Patacona de Alboraia (Valencia) amanecía hoy con unas 53.000 banderas de España en "homenaje a los 53.000 fallecidos por la pandemia" del coronavirus. Banderas que finalmente eran retiradas.

Las enseñas han sido colocadas durante la madrugada por voluntarios de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por coronavirus (ANVAC).

"Con la luz del amanecer honramos hoy en Valencia la memoria de nuestras víctimas. Seguimos luchando contra el olvido. Dignidad y justicia", ha manifestado la asociación en un mensaje que publicaban en Twitter.