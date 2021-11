Una mítica actriz de 'Aquí no hay quien viva' ahora es campeona de culturismo: así ha cambiado

'Aquí no hay quien viva' es una mítica serie de nuestra televisión. El primer episodio de la comedia se emitió en 2003. Sin embargo, tras 18 años, sus divertidos momentos siguen siendo recordados por todos. Por este motivo, con motivo de los 15 años desde el final de la ficción, Netflix quiso incluirla en su catálogo y logró formar parte del ranking de las 10 series más vistas de la plataforma.

Dada su popularidad y a lo que significó esta serie para los espectadores, los fans siempre han mostrado un gran interés por seguir la pista del reparto y conocer en qué trabajan actualmente. Muchos de ellos continúan dedicándose a la interpretación, incluso algunos se han reencontrado en 'La que se avecina'. Sin embargo, otros decidieron dejar su carrera como actores y dedicarse a algo totalmente diferente.

Este es el caso de Denise Maestre. Actualmente, la joven tiene 30 años y por aquel entonces interpretaba a Candela, la hija del matrimonio formado por Mamen (Emma Ozores) e Higinio (Ricardo Arroyo), quienes pasaron a formar parte del reparto en su quinta temporada. La joven destacó por poner patas arriba el entorno juvenil de la urbanización.

Candela se enamoró perdidamente de Pablo (Elio González), hijo de Andrés Guerra (Santiago Ramos) e Isabel Ruiz (Isabel Ordaz), también conocida como La Hierbas. Sin embargo, su amor no fue correspondido. Por otro lado, José Miguel (Eduardo García), hijo de Paloma y Juan Cuesta, se esforzaba cada día por conquistarla. No obstante, este culebrón adolescente entre los pasillos de Desengaño 21 no fue más allá, ya que la ficción se despidió de su público en esa misma temporada.













La vida actual de Denise Maestre

Este papel marcó un antes y un después en la carrera de Denise Maestre y siguió haciendo pequeños papeles para series de televisión. La joven participó en algunos episodios de 'Física o Química', 'La pecera de Eva' y 'El Pacto'. Antes de 'Aquí no hay quien viva' apenas se la conocía, ya que se dio a conocer por 'Abuela de verano', una comedia protagonizada por Rosa María Sardá.

No obstante, actualmente, la actriz se dedica a algo totalmente diferente. Maestre dedica toda su vida al culturismo, tal y como muestra en sus redes sociales. Desde su cuenta oficial de Instagram, publica sus duros entrenamientos y el notable cambio que ha experimentado su cuerpo en los últimos años.









Como consecuencia, la joven ha logrado ser campeona de la Copa Catalana, en la categoría Bodyfitness Senior, y medalla de bronce y quinto puesto en Bodyfitness, en la categoría talla media, en el Campeonato de España. Asimismo, su mente está centrada en el deporta y, actualmente, también se está preparando para dedicarse profesionalmente al powerlifting, levantamiento de pesas. Este deporte pude ser similar a la halterofilia, con la diferencia de técnicas como que la barra no se debe levantar por encima de la cabeza.

Por otro lado, en sus redes sociales, además de mostrar su amor por el deporte y sus logros en las competiciones, también comparte otros detalles de su vida privada. Entre las publicaciones se puede ver a la actriz haciendo planes con amigos y dedicando su tiempo libre a actividades como el senderismo y la escalada.