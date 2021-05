Una concursante de 'Masterchef' es expulsada tras enfrentarse a Jordi Cruz: "¿No te gusta mi cara?"

El pasado martes, 13 de abril, Televisión Española estrenó la novena edición de 'Masterchef' de la edición de anónimos. Además de ser el formato estrella de TVE, el talent culinario cuenta con grandes datos antes de empezar, ya que, este año, ha batido el récord de inscritos al recibir 70.000 solicitudes. Asimismo, se ha convertido en una edición que está dando mucho qué hablar gracias a su característico casting de concursantes.

Esta temporada está siendo muy polémica y comentada a redes sociales, dado los conflictos que protagonizan los participantes. Ofelia no deja de ser señalada por su actitud y por enfrentarse a sus compañeros, lo que ha creado una gran expectación. Sin embargo, este martes, todas las miradas estuvieron dirigidas a Vero, la guardia civil.

La concursante fue expulsada tras presentarse con un "bacalao seco" en la prueba de eliminación. La decisión de los jueces estaba entre María y Vero, pero se terminaron decantando por la guardia civil. Fue una mala noche para ella, ya que, además de abandonar las cocinas, tuvo un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz.

Cuando la concursante presentó su plato, las valoraciones negativas del jurado no le sentaron nada bien e intentó defenderse, lo que no gustó al chef catalán. Como consecuencia, se encaró a Cruz y el cocinero se vio obligado a pararle los pies antes de que sobrepasara con su actitud.

"Has querido salirte de tus guisos y potajes, que es la cocina que dominas, y en una prueba de eliminación no es el lugar apropiado para hacer aquello que no dominas, porque tu plato no estaba bien", coincidían los jueces antes de despedir a Vero por su fallida elaboración. En esta prueba, los concursantes tenían que cocinar aprovechando la comida de una nevera ajena.





Tal y como señaló el jurado, la gaditana no logró hacer el bacalao a baja temperatura con emulsión de anchoas, almejas al vapor con vino y láminas de ajo con pimentón que había elaborado en su cabeza. Ante esto, tanto Pepe como Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se mostraron muy críticos.

"Me estoy enfadando"

"Intentáis hacer como un muestrario de elaboraciones en un plato, pero tienen que casar entre ellas", señalaba Samantha tras abroncar a los concursantes por intentar lucirse y arriesgarse en la prueba de eliminación. De la misma manera que corroboraba la opinión de sus compañeros sobre que el pescado estaba "seco" y que la salsa no erta la adecuada. "Las almejas es mejor que no estén, porque no aportan nada. La salsa del bacalao, mejor que no esté. El bacalao está seco... No es un plato", agregaba.

No obstante, fueron las palabras de Cruz lo que hizo estallar a la concursante, quien, hasta entonces, había asumido todas las críticas. "Me choca la cara de Vero", señaló el chef al ver la cara de desconcierto de Vero. "¿Qué le pasa a mi cara? ¿No te gusta mi cara?", reaccionaba ella muy alterada. "Me estoy enfadando. Si quieres saco las castañuelas...", continuaba hasta ser frenada por el chef.

"No te enfades conmigo, porque me lo estás salpicando a mí", la cortaba Cruz. La participante le interrumpió para justificarse y aclaró que ponía esa cara "porque no le gusta lo que estaba escuchando". "Nuestro veredicto es así porque no nos ha gustado tu plato. Un taco de bacalao que no es fácil de gestionar, no te ha quedado bien la cocción. Hay cuatro sabores: anchoas, almejas, queso y bacalao. ¿Alguien puede casarlo? Sí, alguien con mucho talento. En tu caso no has sabido conectarlo", zanjaba Cruz.