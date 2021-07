Una colaboradora de 'Viva la vida' sorprende a Emma García al dimitir en directo: "No aguanto más"

Irene Rosales lleva varios años formando parte del equipo de 'Viva la vida'. No obstante, es probable que este fin de semana haya sido su última vez en el plató de Telecinco. La colaboradora llevaba ya un tiempo planteándose dejar su trabajo, ya que siente que está sometida a mucha presión mediática por la repercusión que tiene su marido en el mundo de corazón, la que se ha potenciado desde su conflicto con Isabel Pantoja.

Incluso los espectadores acusan a la propia comunicadora de manipular a Kiko Rivera y ser la causante de su distanciamiento. Por este motivo, Rosales ha asegurado estar muy agobiada y cansada de tener que defenderse constantemente en 'Viva la vida', lo que siempre ha sido solo su lugar de trabajo hasta convertirse en una protagonista de las noticias del momento. Por este motivo, la colaboradora ha decidido poner punto y final a su etapa junto a Emma García.

"No estoy bien, estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko... He querido llevarlo todo adelante pero llega un momento que no puedo más", contaba a la conductora del espacio de Telecinco tras reconocer que "puede que se arrepienta" de la decisión que ha tomado respecto a su futuro profesional.

"No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones. No soy capaz de estar en este conflicto en el que no tengo nada que ver", contaba desesperada, haciendo referencia a la guerra entre Kiko Rivera y su madre. "El hecho de que esté segura no necesita que no me dé pena. He decidido que me voy a apartar de la televisión. Es una decisión clara, la llevo pensando desde hace semanas. La tomo ya para que no vaya la cosa a peor", aseguraba con la voz quebrada.





"Necesito tiempo para pensar en muchas cosas"

"Necesito tiempo para pensar en muchas cosas y para estar conmigo misma", opinaba la colaboradora. "Estoy segura de la decisión, es lo mejor para mí y lo tenía en mente desde hace mucho", ha reconocido, asegurando que aunque pueda arrepentirse cree que es lo mejor que puede hacer actualmente por su bienestar y salud mental.

"Para mí lo más duro ha sido tener que escuchar que yo he sido la culpable de los problemas familiares de mi marido", confesaba Rosales. "No me compensa. Discuto por este tema con Kiko todas las semanas", revelaba la colaboradora, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. "Me da muchísima pena porque aquí hay un ambiente de trabajo que me ha dado mucha vida. Todos habéis estado conmigo en el peor momento de mi vida, me llevo eso conmigo", reconocía la comunicadora, mostrando que está muy triste con su decisión aunque cree que es lo mejor.

Como consecuencia, sus compañeros de 'Viva la vida' han grabado un vídeo homenaje en el que aparecen dedicándole unas emotivas palabras, además de pedirle que vuelva pronto y que le echarán mucho de menos. Este detalle ha terminado por derrumbar a Rosales: "Este es solo el único motivo por el que me lo he pensado tanto, por mis compañeros. Pasamos muchas horas y nos conocemos más. Me llevo mucho de ellos". "Recupérate, sánate y las puertas las tienes abiertas", le contestaba Emma García.