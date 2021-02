Una colaboradora de 'Al Rojo Vivo' interrumpe a Ferreras y le echa del plató: "Antonio, ya"

Este jueves, el último comunicado enviado por la Casa Real ha revolucionado todos los platós de televisión y las conversaciones entre ciudadanos, ya que algunos se han mostrado muy críticos. La noticia explicaba que los Reyes han decidido que la princesa Leonor continúe sus estudios fuera de España. La hija de Felipe VI cursará el Bachillerato International en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic Collage de Gales, Reino Unido.

La mencionada polémica ha recorrido todos los medios de comunicación, por lo que no podría ser menos en 'Al Rojo Vivo'. Coincidiendo esta noticia con el lanzamiento del último libro de Zarzalejos, el espacio de laSexta recibió al periodista como invitado al que entrevistar.

A raíz de esto, Antonio García Ferreras también quiso hacer hincapié en las últimas polémicas protagonizadas por el Rey emérito. El invitado aseguró que la decisión de la marcha del Rey Juan Carlos de España se tomó "en perfecto acuerdo con Felipe VI y con el aval del presidente del Gobierno". Por este motivo, confesó que Pablo Iglesias se enteró de la noticia "poco antes del anuncio a los medios de comunicación".

Asimismo, Zarzalejos reconoció que "no se debatió quitarle el título de rey emérito" porque Felipe VI y Pedro Sánchez no querían "gubernamentalizar una decisión respecto a una figura que no tiene relevancia constitucional". Además de porque "la retirada del título a don Juan Carlos tiene que hacerse mediante Real Decreto de Consejo de Ministros con deliberación colegiada", lo que resulta complicado en un gobierno de coalición.

De la misma manera, el escritor explicó que la vuelta del Rey emérito es una decisión que "tiene que autorizar Felipe VI" y tiene que ser avalado "por el presidente del Gobierno". "Sería deseable que volviese pero cuando se aclarasen los términos exactos de la investigación del Ministerio Fiscal", agregó.

"Te tienes que marchar"

Acto seguido, los colaboradores del espacio debatieron sobre las elecciones catalanas, dado que se celebran este domingo, 14 de febrero. Sin embargo, la tertulia se dio por finalizada cuando María Llapart interrumpió a Ferreras para quitarle la palabra y proponerle que se marchase del plató.

Llapart cogió las riendas del programa como presentadora sustituta y metió prisa al conductor de 'Al Rojo Vivo' para ocupar su puesto, lo que dejó muy sorprendidos a los espectadores, dado que no entendían lo que estaba pasando. "Antonio, ya. Te tengo que cortar porque te tienes que marchar", le dijo la copresentadora tras interrumpirle.

"Venga, que no llegas. Para siempre no, vuelve pronto", señaló Llapart, cogiendo el relevo rápidamente mientras se hacía con el plano para dar la entrada a la próxima noticia: el incendio en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Al volver al plató, Ferreras ya había abandonado su puesto.

Ferreras tuvo que abandonar el programa para no perder un tren a Barcelona, donde se ha trasladado para ofrecer una programación especial en laSexta con motivo de las elecciones en Cataluña.