Última hora sobre el estado de salud de Miguel Frigenti tras ser ingresado de urgencia: "Pesadilla"

Miguel Frigenti se encuentra en un complicado momento personal, ya que lleva una temporada teniendo un delicado estado de salud. Hace dos meses, el colaborador de 'Sálvame' tuvo que ser ingresado de urgencia tras sufrir una infección. Después de unos días de descanso y de seguir un tratamiento, el periodista logró recuperarse y volver a su casa.

"Hola chicos, ayer subí un storie maldiciendo al 2022 y os estáis preocupando un montón por mí y mandando mensajes", decía entonces desde sus redes sociales. "Quiero que estéis tranquilos, es algo que no he contado pero llevo dos meses y medio bastante fastidiado... Ayer me ingresaron y en el mejor de los casos estaré fuera de aquí el martes o el miércoles", contaba a sus seguidores. "Me están cuidando muy bien, me están haciendo pruebas y me están poniendo medicamento intravenoso", confesaba al respecto.

No obstante, hace una semana, tuvo que volver a ser ingresado y estuvo en el hospital durante todo el fin se semana por esta misma dolencia. Como consecuencia, sus seguidores se mostraron muy preocupados. Es por esto por lo que Frigenti quiso comunicar desde sus redes sociales que ya había recibido el alta el pasado 7 de junio. Gracias a ello, pudo recuperar su silla en el plató de Telecinco y recuperar su rutina diaria, aunque todavía estaba un poco débil. A pesar de ello, aunque todo parecía estar mejor, hace unas horas el comunicador volvía a acudir al hospital.









"Espero que esta vez sea la definitiva"



Según ha comunicado el propio periodista, ha tenido que someterse a un segundo ingreso de urgencia en menos de quince días. Esto se debe a que parece que Frigenti no ha logrado recuperarse del todo de su enfermedad, por lo que ha tenido que volver al hospital hasta lograr su total recuperación y fue ingresado la noche del lunes. Así lo ha contado el periodista desde su cuenta oficial de Instagram: "Anoche me tuvieron que ingresar de nuevo. Espero que esta vez sea la definitiva y acabar con esta pesadilla de una vez".

El periodista sigue sometiéndose a diferentes pruebas, lo que se ve reflejado en la imagen en la que aparece con una vía intravenosa. Por el momento, no ha desvelado la enfermedad exacta por la que se encuentra en el hospital, pero los fuertes dolores que le han llevado a acudir a urgencias podrían ser consecuencia de la pielonefritis aguda que sufrió hace unos meses.

El colaborador de Mediaset está esforzándose por recuperarse lo antes posible para poder volver a casa y retomar su trabajo en Telecinco lo antes posible. Asimismo, también ha querido agradecer al equipo médico sus cuidados y lo mucho que le están ayudando en esta etapa de su vida, al igual que su pareja: "Gracias a los enfermeros y a mi pareja, es el mejor y no me deja solo ni un momento".