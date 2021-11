Última hora sobre el estado de salud de Carme Chaparro tras su rotura de rodilla: Lo cuenta ella misma

Carme Chaparro es una periodista, presentadora y escritora española que estudió en la Universidad de Barcelona y consiguió, poco a poco hacerse un hueco en el mundo de la televisión, donde es popularmente conocida. Inició su carrera en TV3, ha pasado por el periódico 'La Vanguardia' así como por otros medios locales como 'Radio Hospitalet'.

En 2001 comenzó a hacerse hueco en Mediaset. Arrancó presentando Informativos Telecinco y tres años después se convirtió en presentadora y coeditora de los informativos de dicha cadena en su edición de Fin de Semana, donde contó eventos tan importantes como los atentados del 11-M en Madrid o la Boda Real entre don Felipe y doña Letizia. Posteriormente ha estado en 'Noticias Cuatro', más tarde en 'Cuatro al día' y recientemente ha formado parte de 'Los Teloneros'.

La periodista sufre una enfermedad, que nunca ha ocultado. Se conoce como el síndrome de Ménière y le provoca una "sordera importante en un oído", aunque ella misma ha reconocido que "nunca le ha limitado". "En el oído derecho tengo una sordera importante de varios tonos. Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está", explicaba en una entrevista para 'Lecturas'.

Además añadía que el pitido es "constante" y de día es "soportable", aunque de noche "no tanto". Chaparro confesaba que sus hijas son su mejor remedio para llevarla en el día a día, ya que su risa consigue parar el pitido que escucha todo el rato.

Por otro lado, hace un tiempo confesaba que tiene varias cicatrices en la rodilla, debido a una caída en unas escaleras mecánicas con 14 años. "Me clavé todo el canto y tengo, básicamente, la articulación destrozada. Lo que me impide hacer muchas cosas", revelaba. Precisamente en la rodilla se llevó un susto hace unos días que confesaron sus compañeros en el plató de 'Los Teloneros'.

El incidente de Carme Chaparro revelado en directo en Cuatro

La periodista "se partió la rodilla", según contaba Miguel Lago, pero aún así acudió al plató de Cuatro para participar en el programa como hacía a diario. El susto, revelado en directo, era también para su madre, que como contaba la propia Carme, se enteraba de lo ocurrido por la televisión porque no le había dado tiempo a llamarla.

Este sábado, la periodista ha compartido una foto en su perfil de Instagram contando la última hora del estado de su rodilla, tras la fractura de días atrás. "Sábado de reposo, se confirma la rotura del menisco interno. Y, de momento, difícil de operar por una desviación de rótula. Vamos a intentar varias cosas. Así que, hoy, me doy permiso de estar tirada en el sofá como Bitter", escribía junto a una foto de su perro en el sofá de su casa y otra instantánea cuando le realizaron una infiltración en su rodilla.